Preparados para «otra batalla»

Los jugadores del Badajoz siguen apretando al máximo en los entrenamientos de cara al choque del domingo ante el Villarrobledo, a las 18.00 horas en el Nuevo Vivero. El medio centro catalán Sergi Maestre destaca que será «otro partido complicadísimo, otra batalla. No sé cómo estará el césped, que con la replantación no nos ayudará mucho, pero sabemos lo que hay, al final es otro partido más de Segunda B, que será dificilísimo. Ojalá me equivoque pero por la experiencia que tengo y lo que ha pasado en partidos o temporadas anteriores ante rivales semejantes, aquí nadie te regala nada. En cualquier jugada se pueden poner por delante y tenemos que hacer un partido muy serio, pero con paciencia y con el apoyo de la gente seguro que lo sacaremos adelante».

Del Badajoz, Sergi explica que «tenemos una plantilla completísima. El día que no participe yo porque el míster lo considere así, están esperando Djak Traoré, Arturo Segado, Antonio Caballero, Julio Gracia, Álex Corredera...Mires donde mires hay una competencia brutal que lo que hace es que los que participamos más nos exijamos subir el nivel para mantener el puesto».

Maestre tiene una conexión especial con Álex Corredera al proceder ambos de La Masía del Barcelona, «aunque él mucho más que yo. Tiene una calidad espectacular y espero que la gente de Badajoz pueda disfrutar mucho de él porque es un futbolista diferente que le encanta manejar el balón, organizar al equipo con el balón en los pies y del que tenemos que disfrutar muchísimo».

El mejor Sergi Maestre

El jugador de Hospitalet de Llobregat cumplirá 29 años en noviembre y espera dar su mejor versión en Badajoz tras dos etapas en la cantera del Barcelona hasta juveniles coincidiendo con Sergi Roberto, Jonathan dos Santos, Montoya...y posteriormente nueve temporadas en Segunda B. En todas ha sido titular salvo en la de su debut en Lugo, con unos 30 partidos de media en el Zaragoza B, Badalona, Olot, Cornellá, y Real Murcia. «En tierras murcianas di un paso adelante en mi carrera al asumir el reto de ir a un equipo grande y espero que sea la continuación del Sergi Maestre que se vio en la primera vuelta en Murcia. Espero mantener ese nivel durante toda la temporada y que mi mejor nivel esté por llegar».

Maestri, como le llaman en tierras catalanas, se ha acoplado muy bien desde el primer día. «He caído de pie en el club y el vestuario. Me encuentro muy a gusto y eso hace que la adaptación sea más rápida. Estoy encantado con esta ciudad y tiene una diferencia abismal con Barcelona en que la gente es mucho más acogedora, te reciben con los brazos abiertos, te reconocen por la calle y estoy encantado aquí».

La del Badajoz es la plantilla más completa de las que ha estado, «sin faltar al respeto a ninguno de los compañeros que he tenido antes. En esta en Badajoz, si no está un compañero y entra otro, el nivel sigue siendo altísimo».