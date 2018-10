Preparados para la sorpresa

Se ha convertido en uno de los cerebros en la medular del Deportivo Don Benito esta temporada, a donde llegó como uno de los fichajes destacados del verano y no está defraudando. Pepe Bernal (Sevilla, 06/11/1992) hizo el pasado domingo frente al Atlético Malagueño uno de sus mejores partidos con la zamarra rojiblanca y además coronó el choque abriendo el marcador con su primer gol en liga.

«Eso es lo de menos, yo meto pocos goles, pero ha valido para sumar los tres puntos y es lo importante», aseguraba el exjugador del Peña Deportiva tras el encuentro, en donde los calabazones volvieron a demostrar que son un equipo difícil de batir en casa.

En total han conseguido 7 de 9 puntos posibles en su campo. Ahora queda multiplicar lo que se está haciendo en casa puntuando lejos del Vicente Sanz. El domingo toca viajar a uno de los campos más complicados del grupo IV, Melilla. Un viaje largo, en un campo difícil al que hay que sumar el buen momento que por el que pasa el equipo local, segundo en la clasificación, aunque llegan de un buen palo contra el líder, el Granada B (5-1).

«Esta categoría es muy complicada, en cualquier campo puedes perder. Melilla viene de ser primero o segundo pero vamos a ir a competir, a intentar traernos los tres puntos y si no pues uno, pero el equipo está concienciado de ganar en Melilla», asegura el centrocampista rojiblanco.

Bernal destaca que la plantilla sabe que la salvación pasa por convertir el Vicente Sanz en un fortín, y de momento lo están convirtiendo. «Tenemos muy claro en el vestuario que en donde hay que hacernos fuertes es en casa, conseguir siempre los tres puntos y fuera conseguir hacer lo mínimo para intentar conseguir algún punto».

No obstante, y a pesar de haber perdido sus partidos, el equipo ha dado siempre una buena imagen lejos de sus estadio excepto en la última visita contra el Almería B. Pepe Bernal reconoce que esa derrota les ha servido para darse cuenta de que no se pueden relajar en ningún momento. «Vino bien que sea en la cuarta jornada y abriésemos todos los ojos, hiciésemos de autocrítica dentro del equipo y viésemos que si no competimos en esta liga no hacemos nada, cualquiera te pinta la cara», revela el futbolista.

Plantilla

Bernal ha sido uno de los futbolistas que más minutos ha disputado en los siete partidos oficiales que han disputado. Destaca el nivel de la plantilla y de que cada futbolista cumple cuando sale al terreno juego. «Entre el que entre va a dar el máximo posible y al final se ve en los resultados y en la competitividad del equipo y eso es bueno, porque estamos los 24 disponibles».

Para el partido contra el Melilla espera que el equipo pueda tener las mismas ocasiones que en partidos anteriores pero que ahora tenga la fortuna de poder marcar. Recuerda que el equipo ha creado ocasiones en todos los partidos. «No sólo contra el Malagueño, también contra el Cartagena, el UCAM hemos fallado muchas ocasiones, y da la casualidad de que aquí están entrando y fuera de casa nos cuesta más meter goles».

Otra de las claves de los buenos momentos que está brindando el Deportivo Don Benito a sus aficionados es el buen estado de forma que se le ve al equipo en este inicio de campaña. En este sentido Bernal destaca la labor del preparador físico, Juancho Pozo. «Juancho está haciendo una labor muy buena y en el equipo se nota porque en las segundas partes metemos un arreón importante y es cuando ganamos los partidos».

El equipo lleva trabajando toda la semana con confianza y ganas de ganar en Melilla. Aunque es pronto para poner calificativos una victoria les pondría como uno de los equipos revelación de la temporada.