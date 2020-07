Primer trámite para el Extremadura en Riazor

La marcha del Extremadura del fútbol profesional no será traumática y los azulgranas tendrán bastante tiempo de despedirse de una categoría tan atractiva y apeticible como la Segunda División. Y además, lo harán ante grandes rivales como Deportivo de la Coruña (este domingo, 17.00), Sporting de Gijón (el viernes 17) o Las Palmas (lunes 20).

El primer trámite con el Extremadura ya descendido se disputa en Riazor, este domingo a las 17.00 horas. Los de Almendralejo se miden a un Deportivo de la Coruña que todavía tiene los deberes por hacer y que no quiere dejarlo tampoco para última hora, por lo que el favoritismo de los gallegos para este encuentro es claro.

Jugar en Riazor no es un partido más para el técnico del Extremadura, Manuel Mosquera, que regresa a su casa, aunque lo hace en una situación bien distinta a la del año pasado. Durante la semana, los medios gallegos le han bombardeado a entrevistas. Hay que recordar que el Extremadura, indirectamente, echó un cable tremendo al Dépor el año pasado cuando ganó en Cádiz 0-1 y permitió a los coruñeses acceder directamente al playoff. Sin embargo, Manuel avisa: «Nosotros vamos a ir allí a defender al Extremadura con orgullo, como lo hacemos en todos los campos, con la única idea de jugar en campo contrario y ganarles».

El preparador azulgrana, cuyo nombre sigue en el aire para el futuro proyecto del club en Segunda B, aprovechará el partido de este domingo para dar minutos a jugadores menos habituales. Una de las grandes novedades se presentará en la portería, donde se verá al debut de Gonzalo Collao bajo palos. El meta chileno, prometedor arquero de su país, ha vivido bajo la sombra de Casto desde que llegara en enero. La idea del Extremadura es que dispute los tres partidos que restan hasta finalización del campeonato.

El Extremadura cuenta con las bajas de Pardo, por sanción; y de Sergio Gil, Olabe, Kike Márquez y Pastrana por lesión. En defensa no habrá muchas variaciones, aunque en la medular otra de las novedades podría ser la presencia de Sabit, medio centro ghanés del filial. También es posible que Manuel pueda dar minutos como titular a Kike Carrasco, el jugador del filial que más ha destacado durante esta etapa tras el confinamiento.

Otro que vuelve a casa esta tarde es Pinchi, un futbolista que ha ido de menos a más en el Extremadura, pero que no ha terminado de explotar todas sus virtudes. Hay rumores que indican que el Deportivo querría repescarle de cara al futuro.

La expedición del Extremadura partió este sábado por la tarde a La Coruña en vuelo chárter para concentrarse en un hotel hasta la hora del encuentro. Será el penúltimo viaje del equipo por esta Segunda División que tantas emociones fuertes les ha regalado. Para los azulgranas, tambiés es momento de saborear, desde otro prisma y sin presión, lo que es jugar en la elite contra los mejores clubs de España. Por si este hecho vuelve a tardar tantos años en regresar.

Así llega el Deportivo

El hecho de que esta Segunda División se haya encarecido tanto por la parte baja de la tabla ha provocado que el Deportivo, pese a su buena segunda vuelta, todavía no haya certificado su permanencia en la categoría, aunque está a punto de hacerlo. Después de una primera vuelta paupérrima, la peor de su historia en Segunda División, la llegada de Fernando Vázquez provocó un cambio de mentalidad que le ha servido al cuadro gallego para salvar los muebles y que el año no acabara en tragedia, aunque en líneas generales el año no ha sido bueno, ya que el objetivo del Dépor era el ascenso directo a Primera.

Así las cosas, el Dépor saldrá a ganar desde el principio al Extremadura y dejar prácticamente encarrilada la salvación, ya que con 51 puntos es difícil que se le escape dicho objetivo. Para el encuentro de este domingo tendrá las bajas de los lesionados Borja Valle y Salva Ruiz, mientras que el centrocampista Peru es la gran duda por un esguince de tobillo que arrastra de hace una semana en el partido ante el Rayo Vallecano.

Otra ausencia importante será la de Fernando Vázquez en el banquillo. El gallego no podrá estar a pie de césped después de haber sido sancionado por la Federación tras ser expulsado en La Rosaleda. Recientemente ha sido expulsado en dos ocasiones, lo que denotan los nervios este año del Dépor y la ansiedad de poder cerrar cuánto antes el objetivo.

Será una vuelta a La Coruña mucho más agridulce para el Extremadura, que jugará por tercer año consecutivo en esta ciudad. Hace tres temporadas, tumbó al Deportivo B en Abegondo en la primera ronda de aquel mágico playoff que culminaría con el ascenso de categoría. El año pasado, en Riazor, el Extremadura hizo estallar las alarmas ganando 1-2 al Depor y alargando su racha triunfal que después le llevará a la permanencia heroica de categoría. Este año, pase lo que pase, habrá poco que celebrar tras el encuentro.

En el partido de la primera vuelta, el Extremadura derroró 2-0 al Depor en una de sus pocas victorias este año en el Francisco de la Hera. Un encuentro que aún no han olvidado en el Deportivo de la Coruña.