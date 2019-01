Lo primero, el Granada

El Extremadura quiere aprender rápido de los errores cometidos en su último partido ante el Real Oviedo. La despedida de Enric, los primeros fichajes, dos partidos puntuando… todos estos condimentos pudieron hacer un efecto nocivo para la concentración del equipo y eso quiere cortarlo de raíz el técnico azulgrana. «Hay ganas de revancha por hacer un mejor partido que el pasado domingo. Ante el Oviedo se unieron muchas circunstancias y estuvimos algo desconcentrados por momentos. Y eso nos pasó factura».

El técnico barcelonés no duda de que su idea de juego es el camino a seguir para lograr la salvación: «tenemos un equipo equilibrado sobre el campo y hemos respondido bien ante rivales fuertes. Confío en las armas de mi equipo para sorprender al Granada».

Rodri dio la bienvenida a José Antonio Reyes y se deshizo en elogios hacia su nuevo jugador: «es un golpe de efecto su fichaje: para la grada, para el cuerpo técnico y para los compañeros. Puede ser un referente y nuestro faro en el campo. Y tiene una gran calidad humana. Nos apoyaremos mucho en él».

Sin Reyes todavía

Reyes no podrá ser aún de la partida al faltar todavía el pase internacional y la documentación para ser inscrito en competición. El entrenador sí podrá contar ya con Nando García, Fran Cruz y Lolo González, quienes podrían ser novedades en la convocatoria que se conocerá esta mañana. Queda por saber qué pasará con Bruno Perone, quien ayer estaba viajando a Almendralejo y todavía no ha entrenado con sus nuevos compañeros. Eso no invita a ser optimistas.

Los que tienen difícil quedarse en la plantilla son cinco futbolistas: Rennella, Balbi, Djalo, Alex Barrera e Íñigo López, quienes ayer entrenaron al margen del grupo y con los que Rodri empezaría a no contar para la segunda vuelta. El club no ha dicho nada oficialmente sobre ellos, pero podría estar buscándoles acomodo. También queda por saber qué ocurrirá con Airam Benito, que no tiene ficha federativa, pero que sí ha entrenado en las últimas semanas con el primer equipo.

El Extremadura acudirá a Granada, de momento, sin nuevos delanteros. Rodri sabe que la dirección deportiva está trabajando en estos refuerzos, aunque en Granada volverá a tener que hacer encaje de bolillos para hacer olvidar los goles de Enric Gallego.