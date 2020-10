La promesa de Isi Ros a Munitis

Tiene una espinita clavada con Pedro Munitis que viene a quitarse en el Badajoz. Isi Ros, extremo derecho murciano de 24 años presentado este miércoles por el club blanquinegro, coincidió con el técnico en el UCAM Murcia y reconoce con gran sinceridad «que al final no acabé bien con él porque me dejé llevar un poco en el último cuarto de liga. Le prometí que venía a darlo todo, como uno más a pelear el puesto, a muerte con él».

Ros define a Munitis como «un entrenador increíble» con el que rindió más que con ningún otro técnico. «He sacado mi mayor rendimiento en UCAM con él. Me metió mucha caña, lo agradezco un montón porque me ha ayudado en todo y estoy súper contento de poder estar aquí». Dice que a su nuevo equipo «solo hay que verlo jugador por jugador para darse cuenta que son de un nivel altísimo, se queda corto en Segunda B, pero sabemos que esta categoría es súper difícil. Al final pueden salir las cosas bien o mal pero tengo claro que este año haremos cosas grandes y el equipo puede subir a Segunda División».

Aunque puede jugar en ambas bandas, prefiere hacerlo en la derecha. «Arriba puedo jugar de media punta por la izquierda o por la derecha pero donde más cómodo me encuentro es en la derecha. En Huelva actué en las tres posiciones pero me siento mejor en la banda derecha», insiste.

Sus primeras impresiones «son increíbles. Vine hace dos años a ver el campo y era completamente diferente. Por dentro no me esperaba nada de lo que he visto. Las instalaciones son de un nivel altísimo, mínimo de Segunda y estoy súper contento de estar aquí y ahora a trabajar como el que más».

Preguntado por cómo llega físicamente, dice que «cuando en Huelva me dijeron que no contaban conmigo, me fui a Murcia pero he estado haciendo cosas por mi cuenta. Cogeré la forma rápido para ayudar lo antes posible».

Isi Ros tenía ofertas grandes fuera de España, «pero cuando se puso el Badajoz en contacto conmigo, vi que tiene un proyecto ambicioso en el que todo el mundo quiere estar y no me lo pensé».

Un futbolista vertical

El director deportivo, David Vizcaíno, asegura que «es Isi Ros es una idea que parte del cuerpo técnico porque tiene unas cualidades diferentes a casi todo lo que tenemos. Es una oportunidad de mercado porque ha hecho un esfuerzo para estar aquí incluso con ofertas que podían estar por encima de lo que va a tener aquí, pero en lo deportivo ha apostado por nosotros. Es un futbolista vertical, de uno contra uno muy bueno y que gustará a la afición del Badajoz que apuesta por el buen fútbol». Vizcaíno dice que hay que tener confianza «porque viene de un periodo de estar parado pero nos va a dar muchas cosas».

Por otro lado, el Badajoz juega este jueves un nuevo amistoso. Será en Montijo (17.30 horas), donde se enfrentará a un equipo que ha montado un proyecto con el objetivo de ascender a Segunda B.