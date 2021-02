Protestas en Japón por los comentarios sexistas del 'jefe' de los Juegos

El presidente del comité organizador de los JJOO de Tokio 2020, Yoshiro Mori, está recibiendo duras críticas en las redes sociales y por parte de algunos estamentos de su país después de decir que las mujeres hacen que las reuniones "duren mucho" porque "todas quieren hablar".

Horas después de que salieran a la luz estas declaraciones, pronunciadas en una junta celebrada el miércoles y reproducidas originalmente por el diario nipón 'Asahi', eran tendencia en la red social Twitter en Japón etiquetas como "Retírate, Yoshiro Mori" o "Desprecio a las mujeres".

"No tenía ninguna intención de menospreciar a las mujeres", dijo este jueves Mori en declaraciones a la prensa, en las que insinuó la posibilidad de renunciar al frente del comité organizador de Tokio 2020 si hay una fuerte demanda al respecto.

El origen de los comentarios

Durante una reunión extraordinaria del Comité Olímpico de Japón (COJ), Mori, de 83 años, habló sobre el objetivo que se ha marcado este organismo para incrementar el número de mujeres miembros del 20 % actual al 40 %, diciendo que "el Ministerio de Educación ha estado haciendo pataletas" sobre el tema.

El exprimer ministro comentó a continuación que "en juntas con muchas mujeres, las reuniones duran mucho", y afirmó que "las mujeres tienen un gran sentido de la rivalidad. Si una miembro levanta la mano para hablar, el resto sienten que necesitan hablar también. Todas quieren hablar al final".

La oposición se queja

"Si digo demasiado los medios van a decir que dije cosas malas, pero oí a alguien decir que si aumentamos el número de mujeres en la junta tenemos que regular el turno de palabra de algún modo o si no, no terminaremos nunca. No voy a decir quién me dijo esto", añadió Mori, cuyos comentarios fueron recibidos con risas por miembros del COJ, según la prensa local.

Las palabras del presidente de Tokio 2020, jefe de Gobierno de Japón entre 2000 y 2001 y expresidente de la Federación de Rugby japonesa, han deparado duras críticas en las redes sociales, incluyendo las vertidas por miembros de la oposición.

"Sus comentarios son contrarios al espíritu olímpico, que denuncia la discriminación y apela a la amistad, a la solidaridad y a la igualdad", escribió Renho, parlamentaria del principal grupo en la oposición, el Partido Democrático Constitucional, y ministra en diferentes carteras entre 2010 y 2012.