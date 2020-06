En proyecto un 'Badajoz Center'

Un 'Badajoz Center' abierto al fútbol mundial. El CD Badajoz podría hacer la Ciudad Deportiva en 24 hectáreas de la Finca Las Arenosas, ofrecida por el Ayuntamiento. Así lo han reconocido este jueves ambas partes en un acto en que presentaron las iniciativas para vestir a la ciudad de blanquinegra de cara al play-off express de ascenso de dentro de un mes. El propietario blanquinegro Joaquín Parra explicó que "cuando ví el lugar me ilusionó un montón porque me parece un sitio muy acertado y me gusta mucho la idea. Tenemos 240.000 metros para desarrollar el proyecto que queramos. Lo haremos público-privado para que toda la ciudad pueda tener acceso y solventar las carencias que puedan tener en campos de tenis, de pádel, baloncesto, piscinas...Lo que necesiten se puede desarrollar ahí".

Parra explica que pretenden hacer varios campos de fútbol, "hablando con la Federación, la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Badajoz... todos los estamentos que puedan colaborar. Están en buena línea porque el proyecto gusta a todo el mundo. Igual que nos podemos ir a San Pedro del Pinatar o a Marbella a hacer la pretemporada, si hacemos un Badajoz Center de fútbol todos los equipos del mundo entero pueden venir aquí a hacer su pretemporada que sería muy bueno para la ciudad, no sólo para el Badajoz. Es un proyecto muy ambicioso y bonito y estamos viendo en un boceto cómo podría quedar. Hay muchas cosas que ver aún".

Por su parte, el alcalde Francisco Javier Fragoso destacó que "viendo los terrenos que teníamos, había alguno para que la Federación Extremeña hiciera la Ciudad del Fútbol, proyecto que de momento tienen parado y le dije que tenemos el terreno de Las Arenosas que no es especialmente aprovechable desde el punto de vista agrícola. Hubo una oportunidad con una inversión árabe asociada al Matadero de Olivenza pero no se hizo -para un proyecto hípico- y ofrecimos al Badajoz que lo viera porque estamos dispuestos a que se haga un gran centro deportivo".

Fragoso añadió que si sale adelante "será buena señal porque unimos a Joaquín Parra con muchos años vinculado a Badajoz y como alcalde no se me ocurre mejor finalidad para ese terreno que fuera un gran centro del fútbol y del deporte. Ellos lo están viendo con sus técnicos y profesionales y si encajan, nos pondremos a trabajar administrativamente para que el barco llegue a buen puerto".

Por otra parte, se sigue trabajando en el convenio de cesión del estadio Nuevo Vivero por 75 años, explicando ambas partes que están "en buena línea".

Las calles de Badajoz se vestirán de blanquinegro en San Juan, el 24 de junio. Ese día los balcones se llenarán de banderas, empezando por la del Ayuntamiento de Badajoz, aunque desde hace semanas los aficionados ya las están poniendo debajo de sus ventanas. También lo harán hoteles, la torre del Edificio Siglo XXI, la fachada de El Corte Inglés...El 26 se presentará el nuevo autobús "toda la afición está invitada", dijo Parra, a lo que Fragoso añadió que "guardando las distancias de seguridad porque hay que seguir vigilando la pandemia. Estará todo coordinado por la Policía Local y Protección Civil para evitar el contagio".

El día 1 todos los edificios públicos estarán iluminados en blanco y negro. El 11 de julio la plantilla entrenará por la mañana, descansará, harán la ofrenda floral a la Virgen de la Soledad y habrá una ruta donde miles de pacenses puedan acompañar al autobús del equipo en la salida a Marbella. "Espero que vuelvan el 28 con el trofeo del ascenso", explicó Joaquín Parra, muy ilusionado con el ascenso. Las banderas se pueden adquirir en el club y en la gasolinera Derby en la carretera de Madrid.

De igual modo, el Badajoz se ha quedado con la Pensión Galicia que pasa a ser la residencia de las futuras promesas del CD Badajoz. Por último, de cara al sorteo del día 25 a las 20 horas en Marbella,

Joaquín Parra explica que le da igual el rival. "Cualquiera de ellos. Tenemos que ganarles a todos, pregúntales si quieren al Badajoz. Es importante ganar el primer partido, si lo vencemos será más fácil. Nos dará mucha motivación y empuje. Los tres rivales son complicados y por eso están ahí".