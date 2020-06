Una puesta en escena esperanzadora para el Extremadura

El Extremadura sigue dándole vueltas al primer punto cosechado tras la reanudación de la liga en Segunda para ver si fue más positivo que negativo en el balance global. La necesidad en la tabla y la desventaja con respecto a los puestos de salvación le hacen ser más exigente y que un empate termine sabiendo a poco. Sin embargo, hay factores evaluados en Elche que dan pie a un tramo de competición esperanzador para los azulgranas.

El primero, muy evidente, el buen estado físico de la plantilla. Ante el Elche, Manuel solo hizo tres cambios y, durante 80 minutos, el Extremadura fue superior a su rival. De hecho, ahora que se escucha todo sobre el césped, varios jugadores del Elche comentaban en vivo y en directo frases como «no cogemos el balón ni con las manos. Esto no puede ser», absolutamente desesperados por el buen juego con balón del Extremadura.

Hay quien se pregunta por qué Manuel no agotó cambios para darle una vuelta de tuerca más el partido. «Y me parece una buena pregunta, pero cuando estás en un banquillo, necesitas que dentro del campo haya unas fortalezas que tienen que mantenerse hasta el final. El primer cambio de Sergio Gil fue algo normal. Pero ya al final, había jugadores muy justos que tenían que estar. Pongo el caso de Alex Alegría, que ya andaba justo al minuto 70, pero luego fue clave para despejar tres córner en los últimos cinco minutos. A eso me refiero». Manuel va más allá: «No por tener cinco cambios hay que hacerlos todos. Seguro que habrá partidos en los que los haré y otros que no», avisa.

Sobre su equipo, destacó el esfuerzo físico y el dominio sobre el rival, aunque también subrayó algunos peros. «Nos faltó tener unas jugadas más limpias para el remate y no haber encajado ese gol que pareció muy fácil. Creo que, si hubiéramos mejorado eso, nos habríamos llevado la victoria porque fuimos mejores».

DEBUT DE MOSQUERA / El último cambio del partido fue la entrada de Manu Mosquera junior, su hijo, al campo. Incluso por delante de jugadores del primer equipo. «Yo a esto le doy total normalidad. Que Manu entrene con el equipo es porque tiene cualidades. Cuando Pastrana me pide el cambio, yo miro lo que tengo en el banquillo. Necesitaba un zurdo que jugara en la derecha y tuviera la pelota en los últimos minutos y Manu era el que mejor se adaptaba a ello. Por eso jugó. No me puedo parar a pensar en esas relaciones con la tensión que existe ahora en la competición. Le dije que trabajara como un mono en los últimos minutos».

ALBACETE / El Extremadura, que regresó de Elche en vuelo chárter el mismo viernes y este sábado hizo un entrenamiento regenerativo en la ciudad deportiva, descansa este domingo y comenzará el lunes a preparar el trascendental partido del miércoles en el Francisco de la Hera ante el Albacete (19.30 horas).

Para ese encuentro, Manuel ha admitido que Nono y Lomotey tienen opciones de poder llegar a la convocatoria. «Solo que puedan estar ya en el banquillo sería una gran noticia para nosotros». El que no llegará es Kike Márquez, que estará dos semanas más fuera. Tampoco estarán listos ni Gao ni Samu Manchón. Además, se espera que Cristian sea sancionado con un partido por su expulsión directa en Elche. El canterano Lele, en cambio, ya ha entrenado este sábado y es convocable para el miércoles.