Puntazo del Badajoz en La Línea

Buen punto el cosechado por el Badajoz en su visita a La Línea (1-1), en un encuentro muy igualado hasta la expulsión de Mario Gómez en el minuto 63. Y es que a partir de ahí, con 0-1 en el marcador gracias al tanto de David Martín, la Balompédica Linense asedió el marco pacense, que se defendió como gato panza arriba para finalmente rescatar un punto. Igualaron los locales en el 78 y gozaron de diversas ocasiones para darle la vuelta al marcador, algo que finalmente no se produjo gracias al acierto bajo palos de Kike Royo.

Comenzó el encuentro con el cuadro local dominando y tratando de llevar la iniciativa. Así las cosas, pronto tendría lugar la primera acción de peligro gracias a un saque de esquina servido por Pirulo en el que la Balona trató de sorprender. Pierre emprendió una carrera desde prácticamente el centro del campo para terminar rematando en el punto de penalti, con potencia pero sin colocación ante un Kike Royo que sí lo estaba y que atrapó el cuero sin problemas.

El Badajoz, mientras tanto, se mostraba serio en tareas defensivas, bien plantado en líneas generales y esperando alguna imprecisión del rival para hacer daño a través de contragolpes o jugadas a balón parado. Precisamente de falta llegó una acción que generó incertidumbre en el área linense. Petcoff mandó el esférico a Mario Gómez, que remató desviado. Dos minutos más tarde, la acción más clara de los blanquinegros. Una pérdida de Pirulo la quiso aprovechar David Martín, cuyo lanzamiento terminó escupiendo el larguero. Una pena.

Eran buenos minutos de los pupilos de Mehdi Nafti, que hicieron entrar en alerta a los balonos. El equipo local entonces trató de asegurarse el esférico y lo hizo confiando en la calidad de Tarsi en la zona de máquinas. Buba puso dos centros sobre Pierre que éste, en posición franca, fue incapaz de acertar a colocar entre los tres palos de la meta extremeña. Pasaban los minutos y el encuentro seguía muy abierto, pero con las defensas imponiéndose a unos ataques a los que les faltaba puntería.

Al filo del descanso llegaron un par más de ocasiones, una para cada bando. Por parte del Linense la tuvo en el 40 Buba, que remató con la testa pero no pudo superar a Kike Royo y ya a falta de un minuto de cumplirse el tiempo reglamentario fue Candelas el que tuvo el 0-1 en sus botas. Una gran jugada de estrategia no la pudo culminar con éxito el lateral, que remató de maravillosa volea un córner botado a la frontal del área y que se encontró con una no menos espectacular estirada de Javi Montoya.

Tras el descanso, el Badajoz le metió una marcha más al partido. Petcoff se echó el equipo a las espaldas y comenzó a distribuir el juego. En el 49 ya se pudo adelantar en el marcador el conjunto extremeño con un centro al que Higón, en boca de gol, no llegó a rematar. Se mascaba la tragedia en el Municipal y se consumó con un gran pase de Candelas a David Martín, que se adentró en el área y, escorado, definió con una vaselina de mucha calidad.

Con el gol, la Balona estuvo perdida unos minutos pero supo rehacerse a tiempo y en el 60 ya pudo igualar la contienda, en una buena acción de Pierre por banda que finalizó Pirulo con un disparo desde la frontal que se marchó alto. El choque quedó condicionado tres minutos más tarde, cuando Bakari se marchaba en una rápida contra hacia la meta del Badajoz y Mario Gómez se excedió en la dureza de su entrada, derribando al atacante local, que minutos después tuvo que retirarse lesionado. El colegiado no lo dudó y le mostró la roja.

Pese a que Nafti trató de recomponer a su equipo, hasta el final el Badajoz estuvo desubicado y se limitó a tirar de veteranía para tratar de arañar segundos al crono. El último cuarto fue de acoso y derribo por parte de los locales. Juampe y Cellerino tuvieron ocasiones antes de que en el 77 Pirulo, con un gran taconazo a centro de Gato, hiciera el tanto del empate.

linense 1

badajoz 1

3Goles: 0-1: min. 57, David Martín. 1-1: min. 78, Pirulo.

3Árbitro: Alemán Pérez (Las Palmas). Roja directa al visitante Mario Gómez (m.63). Amarillas a los locales Tarsi y David Moreno; y a los visitantes Juanjo, Cidoncha y David Martín.

3Estadio: Municipal (1.500 espectadores).

3Balompédica Linense: Montoya, Sergio, Pierre, Joe (Ahmed, min. 68), Carrasco, Sana, Gato, Tarsi, Bakari (Cellerino, min. 68), Pirulo, David Moreno (Juampe, min. 52).

3Badajoz: Kike Royo, Juanjo, Candelas, Mario Gómez, Cristian Pérez, Cidoncha, David Martín (Zabaleta, min. 89), Petcoff, Eder Díez, Ferrón (César Morgado, min. 67), Higón (Kamal, min. 78).