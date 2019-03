Un punto para no desfallecer

El Villanovense logró un punto de oro de Cartagonova, estadio del Cartagena (1-1), en un partido donde a pesar de que empezaron con sensaciones no demasiado buenas, lograron adelantarse a la media hora de partido con un tanto de José Ramón. Sin embargo no aguantaron las embestidas del líder, que logró empatar a la hora de juego.

Aún así, es un punto bueno para el conjunto extremeño, pues sale vivo del que puede ser el desplazamiento más complicado de la temporada y tienen la plaza de promoción (ocupada por su vecino Don Benito) a un solo punto y la permanencia, a dos.

Empezó el cuadro de Cartagena dominando sobre el tapete. Salió con mucha intensidad, dispuesto a liquidar el encuentro cuanto antes, en un choque donde, a priori, debían ser muy superiores y sentenciarlo en pocos minutos.

LA SORPRESA / En los primeros 20 minutos llegaron hasta en cuatro ocasiones, y todo hacía presagiar que el gol no iba a tardar en llegar. Y de hecho, los presagios se cumplieron, pues el fútbol, a veces, es de lo más previsible. O no. Y es que el gol llegó, pero el tanto no cayó del bando local.

El Villanovense dio la sorpresa y demostró que no hay rival pequeño. José Ramón remató un centro desde la izquierda de Pedro Montero y desataba la locura en el banquillo visitante, enmudeciendo Cartagonova.

Tras el tanto, los villanos tomaron las riendas del partido y se sentían más cómodos sobre el césped del líder, que pasó de ser un sitio peligroso a un sitio tranquilo, lleno de confianza y optimismo. Dio un pase al frente y comenzaba a frecuentar, cada vez con más asiduidad, la meta defendida por Mario. No se movió más el luminoso hasta el descanso y con pocas ocasiones antes del asueto.

LA SEGUNDA PARTE / Después del paso por los vestuarios, llegó la primera polémica, pues el Cartagena reclamó un posible penalti del portero Isma Gil sobre Aketxe. El Villanovense aguantó la ventaja hasta el minuto 58.

Óscar Ramírez mandó un balón al centro del área, que controló Miranda y no perdonó para igualar la contienda, envalentonando Cartagonova. Empezó a merodear el área de los villanos y los dos entrenadores, como si de un partido de ajedrez se tratase, empezaron a meter mano del banquillo, pensando en cuál es la mejor estrategia para tumbar al portero y conseguir un ‘jaque-mate’.

Y lo que parecía que iba a ser un auténtico asedio por parte de los líderes de la categoría no fue otra cosa que unos minutos de tanteo, más propios de un inicio de partido que no de los instantes finales. Centros al área y poco más para conseguir un punto de oro en casa de un líder un tanto tocado.

La próxima jornada, el Villanovense tendrá la oportunidad de salir del descenso con otro duro examen: la visita del UCAM Murcia, cuarto clasificado, al feudo de los villanos.

Va a ser hora de transformar estos dos empates consecutivos en una victoria de lo más reconfortante.

CARTAGENA 1

VILLANOVENSE 1

3Goles: 0-1: minuto 28, José Ramón. 1-1: minuto 58, Fito Miranda.

3Áribro: Silvestre Cerdá. Mostró tarjeta amarilla a Javi Sánchez, Aketxe, Pedro Montero, Moisés García y Diakité.

3Estadio: Cartagonova.

3Incidencias: Partido de la trigésima jornada del Grupo IV de Segunda B.

3Cartagena: Mario, Óscar Ramírez, Jesús Álvaro, Moisés, Ayala, Cordero (Cristo, min. 66), Julio Gracia, Vitolo, Aketxe (Rubén Cruz, min. 66), Santi Jara y Fito Miranda (Paim, min. 77).

3Villanovense: Isma Gil, Rafa Navarro, Álex Romero (Sergio Domínguez, min. 77), Javi Sánchez, Espín, Pajuelo, José Ramón, Poley (Sergio Domínguez, min. 50), Carrasco (Moussa, min. 71), Diakite y Pedro Montero.