Un punto para ser optimistas

Nunca es fácil para un equipo modesto de la categoría visitar el campo del líder y atracar un punto de oro. Nunca lo es. Cierto es que el Extremadura tuvo en Granada casi una hora de superioridad numérica ante, hasta la fecha, el mejor equipo de esta Segunda División. Pero dice un refrán que más vale pájaro en mano que ciento volando. Y esos pájaros debieron revolotear en las cabezas de los jugadores azulgranas que fueron conformistas para sellar un empate ante un Granada combativo y con mucha personalidad, incluso jugando con uno menos.

El empate sin goles en el Nuevo Los Cármes refuerza al Extremadura lejos de Almendralejo, donde ha sacado más puntos que en el Francisco de la Hera (doce fuera por diez en casa). El punto, como tantos otros, sabe muy bien, pero ya toca hacerlo bueno en casa, con dos partidos consecutivos a la vista que van a dictaminar mucho para los azulgranas este año.

En Granada, el Extremadura fue el equipo serio y ordenado que Rodri ha venido edificando desde su llegada. Desde los primeros instantes del juego, cerró líneas de pase y estranguló las innumerables oportunidades de un Granada que apenas tiró a puerta. Como le ocurrió también al Extremadura.

La gran novedad en el once incial fue la presencia de Casto Espinosa bajo palos, ganándole la alternativa a Álvaro Fernández. A decir verdad, el portero extremeño no tuvo excesivo trabajo, pero su papel con el balón en los pies fue determinante en la salida de balón del equipo, rompiendo muchas líneas, tal y como después alabaría Rodri en sala de prensa.

Otra gran novedad fue la presencia de Aitor Fernández en el lateral derecho por Alex Díez, de más a menos en lo que va de temporada. El asturiano sufrió con Pozo, pero mantuvo la portería a cero junto a sus compañeros y por arriba fue muy contundente. También destacó el debut de Nando, intermitente en la banda y sin demasiada participación en ataque. No fue partido para el extremo valenciano.

Control local / Fue el Granada el que tuvo más dominio de partido desde el inicio del choque. La primera ocasión tardó en llegar y fue para el cuadro nazarí. Vadillo botó una falta lateral cerrada y la pelota se estrelló en el larguero de la portería de Casto cuando todo el mundo cantaba el gol. Fue, posiblemente, la más clara del Granada en todo el encuentro.

Seguidamente, la tuvo Pozo, que agarró en la frontal una pelota suelta y la puso casi en la escuadra. Se marchó lamiendo el travesaño.

El Extremadura no dio señales de vida en ataque hasta pasada la media hora. En un saque de esquina botado por Kike Márquez, y tras un cúmulo de rechaces, Tienza cedió de cabeza para Granero que remató alto con pierna derecha.

LA EXPULSIÓN / La jugada que marcó el partido llegó al filo del descanso. En un córner botado desde la derecha por Vadillo, el Extremadura despejó en el primer palo, pero el árbitro paró la jugada. Roja directa a San Emeterio. Las imágenes confirmaron el codazo del jugador del Granada a Fausto Tienza. El árbitro lo cazó y lo mandó a la caseta.

Esa roja cambió el encuentro, aunque no el control del partido. El Granada seguía como dominador, pero perdió fuelle, atrevimiento y valentía. Sabía que un paso en falso lo podía aprovechar el Extremadura. Los azulgranas se mantuvieron a la expectativa. No fueron ambiciosos y se conformaron con el empate. Posiblemente para no perder un punto que tantas veces, por unos u otros motivos, siempre se había escapado.

Si pocas ocasiones hubo en la primera parte, menos hubo en la segunda. El Granada lo intentó con un disparo lejano de Vadillo que se marchó alto y con un balón de Pozo que se fue cruzado.

El Extremadura replicó con un centro de Pomares por banda izquierda que Chuli no conectó de milagro y, en los últimos instantes, con un despeje de Fausto Tienza desde su campo que se convirtió en un disparo envenenado que a punto estuvo de meterse en la jaula.

Al final, el Extremadura dio por bueno el empate ante un Granada resignado con su ataque y molesto con el arbitraje. El punto es importante, pero sólo se hará bueno en casa.

granada 0

extremadura 0

3Árbitro: Díaz de Mera (Castilla-La Mancha). Amonestó a los locales Adrián Ramos y Ojeda; y al visitante Kike Márquez. Expulsó con roja directa al local San Emeterio (min. 37).

3Estadio: Nuevo Los Cármenes.

3Espectadores: 11.400.

3Granada: Rui Silva; Martínez, Germám, Vadillo (Ojeda, minuto 64), San Emeterio, Pozo (Puertas, minuto 68), Vico (Nico Aguirre, minuto 56), Víctor Díaz, Quini, Adrián Ramos y Alberto Martín.

3Extremadura: Casto; Pomares, Pardo, Granero, Aitor, Zarfino, Tienza, Olabe (Javi Álamo, minuto 88), Kike Márquez, Nando (Capel, minuto 66), Chuli (Willy, minuto 78).