¿Quién ganará la Vuelta?

A Muros, junto al mar, tierra gallega y coruñesa, de donde parte la trascendental contrarreloj de este lunes (33,7 kilometros), se llega con una general de la Vuelta 2020 en la que figuran tan solo cinco ciclistas con opciones de ganarla y repartirse las tres plazas de podio. Dos de ellos, el líder, Richard Carapaz, y el segundo clasificado, Primoz Roglic, son los máximos favoritos para adjudicarse el domingo la victoria en Madrid. Hugh Carthy, Dan Martin y Enric Mas, con opciones que van decreciendo según la distancia que llevan al jersey rojo, deberán esperar un fallo de la pareja de moda de la ronda española.

De Carapaz, primero, a Mas, quinto, hay 1.50 minutos de diferencia. Pero es que desde el líder al cuarto de la general, Martin, la distancia es de tan solo 35 segundos, que seguramente, este lunes se ampliará tras una 'crono' que se presenta con un perfil llano hasta la llegada al Mirador de Ézaro, una pared con tramos de hormigón de apenas 1,8 kilómetros, con un porcentaje medio del 14,8% pero con desniveles máximos por encima del 25%, toda una barbaridad.

El sábado se resuelve la carrera en la subida a la estación de esquí salmantina de La Covatilla; antes, habrá que estar pendiente de las subidas de la etapa gallega que finaliza este miércoles en Ourense, de la larga travesía del jueves hasta Puebla de Sanabria y de los montes castellanos entre Salamanca y Ciudad Rodrigo.

RICHARD CARAPAZ

Mejor escalador que contrarrelojista

El ciclista ecuatoriano llega a la contrarreloj de Ézaro como líder de la general pero con apenas 10 segundos de diferencia con Roglic, quien debe recuperar el jersey rojo si se cumplen los pronósticos. El año pasado, en el Giro que ganó, Roglic siempre lo superó en etapas de estas características. El líder del Ineos, que cuenta con la ayuda de Chris Froome, convertido en gregario de oro, deberá calcular tras la contrarreloj el tiempo que supuestamente cede a Roglic para ver cómo prepara la ofensiva final, si trata de sorprenderlo con alguna encerrona en Galicia, Zamora y Salamanca o espera a jugárselo todo en la subida final a La Covatilla, que le favorece como escalador puro y duro.

PRIMOZ ROGLIC

Pendiente del 'Síndrome de les Belles Filles'

El corredor esloveno es claro favorito este lunes, no solo para recuperar el jersey rojo sino para ganar la etapa. Sin embargo, tiene que estar preocupado en lo que podríamos denominar como 'Síndrome de les Belles Filles', porque la contrarreloj final del Tour tenía un perfil similar a la etapa de este lunes; un inicio llano y una ascensión ameta, más larga pero menos dura que la de la Vuelta. Y fue, precisamente, en la cuesta final donde se vino abajo y de forma sorprendente le entregó el jersey amarillo a Tadej Pogacar. Pero, si se cumplen los pronósticos, Roglic puede salir de la contrarreloj muy reforzado para ganar la carrera, aunque siempre deberá estar pendiente de emboscadas y de lo que pueda suceder el sábado en La Covatilla.

HUGH CARTHY

A por la sorpresa como en el Tour y el Giro

El ciclista británico de 26 años no tiene nada que perder y ya se ha convertido en la auténtica sorpresa de la Vuelta. 'La Gazzetta dello Sport', diario organizador del Giro, escribió el día después de acabar la prueba en Milán que si alguno de sus especialistas aventuraba en la salida de la prueba en Palermo que la carrera se iba a decidir entre Tao Geoghegan Hart y Jai Hindley, los lectores habrían dicho que si se habían vuelto locos. Y, de igual forma, nadie se atrevía a dar a Pogacar como ganador del Tour, aunque sí se presumía -lo que no ocurrió con los dos primeros clasificados del Giro, que iban de gregarios- que podía ser uno de los grandes animadores de la ronda francesa. Carthy está en esta dinámica, a intentar ganar la Vuelta para seguir la racha del Tour y del Giro. No es mal contrarrelojista y ya ha demostrado que es un perfecto escalador. La pega principal es que apenas tiene equipo para dinamitar la competición.

DAN MARTIN

Por primera vez no ha tenido ningún fallo

El veterano corredor irlandés, de 34 años, siempre ha sufrido un día malo en las grandes vueltas de tres semanas que le han hecho perder toda opción de pelear siquiera por el podio. Ha sido 'top ten' del Tour en tres ocasiones (mejor clasificación, sexto en el 2017) y fue séptimo de la Vuelta 2014. Por lo tanto, ahora aparece mejor situado en la general que en otras ocasiones. Muy explosivo, acostumbra a sufrir en la alta montaña o en subidas criminales, como le ocurrió el domingo en el Angliru. Allí se armó de sufrimiento y al final tan solo entregó 26 segundos a Carthy, que lo desplazó a la cuarta plaza de la general. Discreto en la contrarreloj y sin equipo que lo pueda ayudar, parece el menos preparado de los cinco aspirantes para conseguir la victoria en la Vuelta.

ENRIC MAS

Mejora extraordinaria en la tercera semana

El corredor mallorquín del conjunto Movistar siempre ha mejorado en la tercera semana de competición. Gracias a su rendimiento en la fase final de la carrera consiguió la segunda plaza en la Vuelta 2018 y lo mismo sucedió en septiembre cuando terminó el Tour en la quinta posición después de un inicio muy discreto. Al iniciar la ronda española dijo que su objetivo era, por lo menos, una plaza en el podio. Mejor contrarrelojista que Carthy y Martin, este lunes puede recortar tiempo para acercarse al podio de Madrid y confiar, sobre todo, en la tremenda fortaleza del Movistar, el único equipo que puede hacer añicos la carrera desde lejos y poner a prueba el presumible dominio y cerrojo que impondrá el Jumbo de Roglic a partir del miércoles.

Todas las clasificaciones en la página oficial de la Vuelta.