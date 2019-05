«Quiero el campo lleno»

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Adolfo eres un bien queda, haber renovado después de fracasar frente al deportivo de la Coruña, pero no lo hiciste, te fuistes por qué no había dinero ni un gran proyecto, no fuistes valiente, déjate de milongas con la afición y juega al ataque y a ganar.... SIEMPRE CPC