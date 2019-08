Rafa Mújica completa la zona de ataque del Extremadura

El Extremadura ya tiene al delantero que estaba buscando para darle más dinamita a u caudal ofensivo. Tal y como ya informó el Periódico Extremadura, el club confirmó ayer la llegada del delantero canario Rafa Mújica, de 20 años, que aterriza en Almendralejo en calidad de cedido por el Leeds United, equipo de la Championship (Segunda inglesa). El acuerdo entre clubes estaba cerrado desde hace días, aunque faltaba que el jugador pasara el reconocimiento médico y firmara su contrato para que fuera oficial.

Con Mújica, el Extremadura gana un delantero talentoso que se formó en la cantera del Barcelona tras despuntar en Las Palmas. En el Barça fue considerado una de las perlas de La Masía e, incluso, llegó a hacer la pretemporada del año 2016 con el primer equipo, anotando un gol en un amistoso con el Barça en el que jugaron Messi, Suárez, Neymar o Busquets, entre otros. Sin embargo, una lesión muscular de gravedad en 2017 le frenó en seco. Buscó minutos en el Cornellá y en su último año en el filial del Barcelona marcó siete goles en 33 partidos en Segunda B.

El delantero canario reúne las cualidades que buscaba la dirección deportiva, es decir, un ariete de movilidad, desmarques, dinámica, que pueda caer a cualquiera de las dos bandas. Un perfil distinto a Willy, Alex López y Airam Cabrera.

El jugador firmó ayer su contrato y se enfundó la azulgrana para regalarle un vídeo a los aficionados. No podrá jugar aún este domingo, aunque la idea es que pueda estar disponible para Manuel de cara al enfrentamiento del próximo fin de semana en Cádiz.

FUERTES EN CASA / El Extremadura hará hoy su última sesión de entrenamiento antes de enfrentarse mañana (21.00 horas) al Fuenlabrada. Manuel habló ayer en sala de prensa y dejó claro que quiere que su equipo haga del estadio Francisco de la Hera un fortín: «estamos deseando empezar a jugar ya en nuestro santuario, con nuestra gente. Este año tenemos que apretar mucho y hacernos fortísimos en casa».

LaLiga realizó ayer pruebas en el Francisco de la Hera para comprobar el funcionamiento de la tecnología VAR de cara al domingo. «A mí me parece una maravilla el VAR. Mientras más tiempo lo tengamos, más perfecto será y más nos gustará a todos. Es una mejora grandísima y creo que dentro de varios años será aún mejor», comentó ayer en sala de prensa. Se refirió también el técnico gallego a la charla impartida el día antes por Jesús Gil Manzano: «nos ha comentado que los jugadores son el patrimonio del fútbol y están cuidando el deporte. Siempre hemos ayudado a los árbitros y el Extremadura debe ser un ejemplo de equipo que ayude al arbitraje».

El entrenador azulgrana no dio pistas sobre si habrá cambios en el once, aunque todo apunta a que podría repetir tras la buena puesta de largo del Extremadura en Lugo. Actualmente, Airam Cabrera es la única baja confirmada. El central Josema tiene molestias en la rodilla y es posible que descanse para no forzar.

Manuel avisó de los peligros del Fuenlabrada y dejó claro que «no vamos a tener nunca confianza ni relajaciones. Somos el Extremadura, ya lo sabemos».