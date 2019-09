Rafa Nadal se retira de la Laver Cup 2019 por una lesión de muñeca

Rafa Nadal se ha retirado de la Laver Cup por una lesión de muñeca. El jugador balear no podrá disputar los dos partidos que tenía previstos este domingo en el torneo, en el que los tenistas de Europa se miden con los del resto del mundo.

.@RafaelNadal has clarified his injury after withdrawing from both #LaverCup matches today:



“I’ve had an amazing time playing here at the Laver Cup and I’m so disappointed I’m not able to play again today, but I have some inflammation in my hand and I need to rest.