Rafa Rincón Rus, la vuelta a su 'casa' del Cacereño tras 22 años

"Estaré para lo que necesiten. No cobraré ni un euro, porque yo lo que quiero es ayudar al equipo de mi corazón y creo que le puedo dar cosas". Rafael Rincón Rus (Madrid, 24 de mayo de 1960) vuelve al Cacereño 22 años después de su marcha. El que fuera jugador y secretario técnico del club de los años 1992 al 1999 será el nuevo ‘fichaje’ del club extremeño en lo que será una etapa que, según él mismo, afrontará “con mucha ilusión”.

Dice Rus que "en absoluto quiero ser protagonista de nada; yo daré mi opinión y ayudaré en lo que sea al club" porque desde el próximo mes de mayo estará jubilado de su ocupación profesional como bombero. No tendrá un cargo específico, pero estará para todo aquello que se le requiera, insiste. «Trataré de aportar en lo que me soliciten, y si quieren que entrene a un juvenil o un alevín, también», agrega este cacereño de adopción. «Llevo 30 años y me considero de aquí», recalca.

«Yo he visto cómo ha habido gente que ha robado al Cacereño, y quiero que esto no vuelva a suceder», apunta agradecido a la confianza que le han dado tanto el presidente, Carlos Ordóñez, como el secretario, Juan Miguel Olmeda, ‘Guelo’, «que tienen que estar en muchos frentes a diario y yo lo que haré es es ponerme a su disposición para lo que sea».

En los años 90, Rus fue el hombre de confianza del presidente Ángel Carrasco, recientemente fallecido. “Me decía: ‘Rafita, tú tendrías que ser el entrenador del Cacereño’, pero no podía porque hasta el 99, cuando me llamó el Plasencia y dejé el club porque llegaba gente nueva, no tenía el carnet de entrenador nacional”. Lleva a gala Rus que, cuando en sus dos interinidades “no perdí un solo partido, creo que una vez fueron seis y otra cuatro o algo así”.

También recuerda que, en su trayectoria como entrenador, que incluye experiencias en Zafra, Plasencia, Don Benito, Moralo, Arroyo o Coria, alguna repetida, «nunca me destituyeron». Su última presencia en los banquillos ha sido con el Montehermoso, en la Primera extremeña.

Dice Rus que ya está aportando ideas al club, como la creación de un equipo femenino y que estará para intermediar, cuando se le solicite, en fichajes y en la cantera. «Trabajan bien, y hay una buena estructura». Igualmente dice que estará a disposición de Julio Cobos, el técnico y que es también de director deportivo, para ayudarle . Y asegura: «lo que quiero es que logremos ascender a Segunda B porque se está haciendo un gran trabajo».