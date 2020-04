Rai quiere ir a septiembre

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

A ver que pasa el final con el lio que hay montado alrededor del fútbol. Me gusta el fútbol y el deporte en general pero las cosas a su debido tiempo y con todas las garantias que luego con las prisas" en este caso con este gobierno la "DESPRISA" a la hora de tomar decisiones tarde y mal, así nos va, lo dicho que todo a su debido tiempo y si no se pue no se pue. Pasen buen dia. Ánimo a todos los taxistas que tambien lo están pasando mal.