Rai, sangre de derbi

Uno de los grandes personajes del derbi local del próximo sábado entre Diocesano y Cacereño es Raimundo Rosa ‘Rai’, que por primera vez se enfrenta como entrenador, en el conjunto local, a un equipo como el verde que ha sido decisivo en su vida. «Es un club muy importante para mí, claro», comenta mientras hace un alto en su jornada laboral al volante de un taxi. Son días de mucho trabajo, asegura con naturalidad.

Rai ha empezado esta temporada en los banquillos al frente de un ‘Dioce’ que, de momento, está cumpliendo con la ‘hoja de ruta’ hacia la permanencia: es décimo con 22 puntos. «Nos costó al principio, pero en casa lo estamos haciendo bastante bien. Fuera ahora nos pasa al revés», explica, «contento» con la nueva experiencia. «Lo vives más ahora que antes y también son más problemas. Hay más cosas que controlar, pero estoy encantado con los chavales y el grupo. Nuestro objetivo principal es la salvación y lo estamos cumpliendo», proclamaa, mencionando el dato de que con 38 puntos y con más de media temporada por cumplir los cálculos van saliendo.

¿Y el sábado? ¿Son tres puntos ante el líder con los que no se cuenta y que serían un ‘plus’, un regalo? «Ni contamos ni no contamos. Nosotros competimos contra cualquiera. Podía pensarse que no íbamos a ganar al Moralo y lo hicimos. Y lo mismo con el empate ante el Plasencia», responde alguien que, como futbolista, llegó a ser el máximo goleador del Cacereño en Segunda B en la temporada 2009-10.

La responsabilidad

Analiza que su rival del sábado «es un equipazo» y que «junto al Mérida, es sin duda el mejor de la categoría». «Diría incluso que está un punto por encima», añade, deseoso de que llegue el choque, pero sin darle más importancia de la que tiene en realidad. «Habrá más ambiente y más público del habitual, pero para nosotros tiene que ser un partido más. Debemos que sacar nuestras armas al cien por cien», explica.

Da la responsabilidad de llevar el peso del partido al Cacereño por su supuesta mayor calidad técnica y carácter profesional de sus futbolistas. «Ellos deberían llevar la responsabilidad al ser el equipo superior. Nosotros no vamos a variar. Sabemos lo que tenemos que hacer y es aprovechar nuestras oportunidades, que las habrá», dice.

¿Será un factor las reducidas dimensiones de los Campos de la Federación Manuel Sánchez Delgado, donde un balón largo te planta en la otra portería y hay menos espacios que defender? «Hay que adaptarse a las circunstancias. En Mérida empatamos a cero en un terreno de juego de dimensiones grandes. Y el Cacereño debe estar acostumbrado a nuestro campo porque entrena allí todas las semanas. Veremos», apostilla.