Rai y Teto, una «tarde especial» en La Isla

Teto, extremo del Cacereño, llegó a jugar en los infantiles del Coria antes de sobresalir durante cuatro temporadas en Tercera. Rai, técnico celeste, fue uno de los artífices del último ascenso del CPC a Segunda B. Entre medias, los dos solamente han coincidido en algún entrenamiento en el Diocesano. Ambos serán protagonistas estelares el sábado (17.00 horas, La Isla) en el partido de la jornada en Tercera División.

«Será difícil. El Cacereño tiene una gran plantilla, para mí junto a Moralo y Villanovense, las mejores del grupo. Tiene grandes individualidades, con futbolistas de gran categoría como Carlos Andújar, Murci, Rodri, Teto, Neto, Marcos Torres... y podría seguir». E incide: «son profesionales, que se dedican exclusivamente a esto y al final de temporada esto va a marcar la diferencia», dice el técnico.

«Va a ser un partido de tú a tú, que espero que ganemos nosotros», dice el Messi del Batán, coincidiendo en lo abierto del duelo. El ahora jugador del decano tiene sentimiento muy cauriense dentro, ya desde infantiles «con Chico de entrenador», recuerda. «Claro, soy socio, como mis padres. También del Cacereño...». Ambas aficiones le adoran. «Así es más fácil, así me motivo más», dice el extremo sobre el trato en el Príncipe Felipe. Por supuesto, no celebraría un tanto en la Isla. «Claro que no, por supuesto que no», zanja al planteársele la cuestión.

Rai extiende aún más sus sentimientos. «Es el equipo referente de mi ciudad y en el que estuve años con ascenso incluido, claro que es especial, como también lo es para mí el Miajadas, donde me trataron como en casa y también el Diocesano, con el que jugué en la cantera y el que me dio la oportunidad de entrenar en Tercera. Estoy superagradecido y desearle lo mejor. Estoy en contacto con mucha gente de allí y espero que sigan en esa dinámica».

El entrenador local, que dice que en Coria «estoy muy agusto y que el trato de todos está siendo muy bueno», prevé que Teto va a ser muy importante en el Cacereño, tal y como lo fue en el Coria y que en este choque «va a su casa», pero que «vamos a intentar que no se sienta cómodo, como al resto del equipo».

Con esa espontaneidad que le caracteriza, el futbolista del decano desearía que el Cacereño y el Coria «fueran primero y segundo al final, aunque será difícil» y asegura que su equipo «tiene una plantilla más completa», aunque ello no signifique que pueda darse cualquier resultado.

Y es que Teto se encontrará con sus «amigos y compañeros» de los últimos años del Coria. En el caso de Rai, de su época en el CPC el único que queda es Gil Sintes, el ‘hombre para todo’. Da igual: para los dos será una tarde especial en La Isla.