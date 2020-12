Raúl Pérez: «La cantera es nuestro valor más importante como club»

Está siendo una de las sensaciones del año en las competiciones FEB, el Extremadura Miralvalle, un recién ascendido ha terminado la primera vuelta en la tercera posición de su grupo de Liga Femenina 2, tras batir a algunos de los equipos fuertes y con una plantilla joven y sin experiencia en la categoría. Sin duda uno de los principales artífices es su entrenador, Raúl Pérez Arroyo (Plasencia, 11-8-1988), que ha ido ascendiendo junto con el equipo y desarrollándose con el club colegial. Ya dejó buenas sensaciones en su breve paso por el CB Plasencia Ambroz en los últimos partidos del equipo en LEB Plata y ahora se está graduando en categoría nacional.

Si el año pasado el entrenador que dio la sorpresa fue Roberto Blanco en LEB Oro, este año es usted. Algo tendrá el agua de Plasencia. Buena cuna de entrenadores y de jugadores...

Por supuesto, Plasencia siempre ha sido una buena cantera de jugadores y de entrenadores, lo único que siempre cuesta dar oportunidades a gente de la casa, pero cuando se confía en ellos suele dar buenos resultados.

La temporada está siendo sorprendente para ser un recién ascendido. ¿Se esperaban este inicio tan espectacular?

Si soy honesto por supuesto que no, confiábamos en que el trabajo daría sus frutos a largo plazo, pero era inimaginable el estar con diez victorias acabada la primera vuelta, estamos viviendo un sueño y queremos seguir en él.

¿Cuál cree que ha sido la clave para esta primera vuelta?

Sin duda el trabajo diario, junto con mis compañeros del cuerpo técnico llevamos a cabo una labor muy profesional, pese a ser un equipo recién ascendido, y eso luego se está viendo en la pista. Soy de la opinión de que como se entrena se juega y hago mucho hincapié en que las chicas lo comprendan y den el máximo en el día a día.

Durante los últimos años se ha hablado mucho de otras jugadoras procedentes de Miralvalle, como Mamen Blanco o María Romero. Pero, casi saliendo de la nada, irrumpe Alicia Morales como una de las mejores bases de la competición...

Nuestra cantera es nuestro valor más importante y por lo que hemos hecho este proyecto, he sido afortunado de entrenarlas a las tres, cada una con sus características, y son grandísimas jugadoras. Alicia se ha ido ganando año a año su hueco en esta liga, y no ha dejado pasar la oportunidad, mi confianza en ella es máxima y está llevando al equipo de forma inmejorable, su techo está muy alto y si sigue trabajando igual, creo que podremos verla en Liga Femenina Endesa en el futuro.

Importante el acierto con las jugadoras extranjeras. Robertson estuvo en el Hierros Díaz Miralvalle en Primera Nacional, Weledji no cuajó en el actual colista y Aghayere ni jugaba. Se han hecho expertos en recuperar jugadoras...

Teníamos claro que era clave acertar con las jugadoras de fuera, porque serían parte muy importante del proyecto, no dudamos ni un segundo en la renovación de Stacia, un diez como jugadora pero un once como persona, es el nexo de unión de toda la plantilla. Tía es una jugadora con experiencia, muy regular y con mucho empaque en la liga y Princess es muy muy física, un portento joven, con mucha proyección y una carrera muy prometedora.

En el último partido hubo momentos en los que coincidieron hasta cinco jugadoras formadas en Miralvalle. En la liga ha habido minutos en momentos calientes para Natalia Pizarro, para Junior como Esther Sánchez o Nora Pérez, contra Ferrol jugó una cadete, Marta del Río...

Como he dicho antes, lo más importante para nosotros es la cantera, están teniendo muchos minutos y los están aprovechando, nos ayudan muchísimo en el día a día y están creciendo mucho con la ayuda de las mayores, cada vez confío más en ellas y están siendo el espejo para las peques que vienen de abajo.

Algo tendrá que ver que usted no ha querido desligarse de la cantera y que ha decidido entrenar al equipo junior otro año más...

Por supuesto, yo deje claro en el club que quería seguir ligado a las pequeñas, para mi es importante que ellas crezcan y que vean al entrenador del primer equipo en el pabellón de Miralvalle, me siento muy a gusto con ellas y sus muestras de agradecimiento te ayudan a que cuando tienes menos tiempo vayas con muchas ganas.

Y todo sin público. ¿Qué le parece que en un concierto en Madrid se concentren 6.000 personas o que en la misma Plasencia haya otro tipo de espectáculos con público?

Es una situación muy difícil, y no podemos hablar de cosas que no sabemos, pero luego ves ese tipo de eventos y te da mucha rabia, de que nuestra gente no pueda disfrutar de nosotros y sobre todo con los buenos resultados que estamos teniendo, esperemos que esto pase poco a poco y podamos tener gente lo antes posible.

En otros clubs los entrenadores le piden a Papá Noel o a los Reyes Magos algún refuerzo. ¿Ustedes pedirán refuerzos pero para el techo de ‘la Bombonera’ y evitar así las goteras?

Tenemos muchos problemas con ello, lo estamos superando con suerte pero llegará el día que tengamos que volver a irnos de Plasencia para jugar como local, es una pena y creo que desde el ayuntamiento tienen que atajar este problema a corto plazo, es una imagen muy mala de la ciudad y del deporte a este nivel.

¿Cuál es el techo que se pone el Extremadura Miralvalle esta temporada?

Seguir mejorando, seguir disfrutando, y seguir creciendo. Estamos viviendo un sueño, sabemos que la segunda vuelta va a ser muy difícil, porque los equipos se van a reforzar, todos los partidos van a ser importantes, así que nuestro objetivo sería acabar entre los sietes primeros y si llegamos a los últimos partidos con opciones de jugar la fase, lucharlo para poder vivir la experiencia.