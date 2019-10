Un Rayo amenaza el otoño primaveral del Extremadura

Disfruta el Extremadura durante el último mes de competición de un otoño casi primaveral, con buen juego, mejores resultados y ninguna derrota. Pero esta tarde, en el Francisco de la Hera, es el Rayo Vallecano el que amenaza con aguarle la buena línea a los de Manuel Mosquera. El Rayo, un recién descendido de Primera que se viste de modesto y humilde en máxima categoría, pero que siempre tiene disfraz de favorito en Segunda, vuelve a Almendralejo 20 años después de la última vez. En 1998 pasó como un rayo sobre el Extremadura en aquella fatídica promoción de permanencia en Primera que los de Rafa Benítez perdieron. Hasta Manuel jugaba en el CF Extremadura. Ha llovido mucho desde entonces y la película, esta tarde, tiene guión, actores y vestuario diferentes, aunque el escenario siga siendo el mismo.

El Extremadura medirá ante el Rayo Vallecano si la buena línea mantenida en el último mes no es una racha puntual, sino el potencial de un equipo que va sin límites. Para el partido de esta tarde, Manuel cuenta con las bajas de Lomotey, Mujica y Kike Márquez por lesión. El mediapunta gaditano estará en el dique seco, al menos, entre dos o tres semanas más, según avanzó ayer su propio entrenador. Ha tratado de forzar y ha tenido que empezar de cero.

LA BAJA DE ZARFINO / Tampoco estará sobre el terreno de juego Gio Zarfino, sancionado por tarjetas. Sustituirle parece un imposible, aunque Manuel ya ha avisado que «no voy a buscar a ningún Gio Zarfino en el once porque no lo puede haber. Jugaremos con otro futbolista que lo hará igual de bien o mejor, pero con sus particularidades. Sobre Gio no me paro a pensar porque no lo tenemos y ya está».

De la misma manera se refirió a la ausencia de Adri Embarba en el Rayo Vallecano: «sabemos que no está y, por lo tanto, no nos detenemos en este jugador. El que juegue por él también será peligroso y ya está», zanjaba Manuel. Espera un partido muy disputado «con dos equipos que defienden un sello y una manera de jugar». Manuel cree que habrá una disputa de estilos y que cada equipo querrá imponer su fútbol para llevarse la victoria.

No se esperan grandes cambios. Cristian apunta a titular en el doble volante por Zarfino, dando entrada a Pastrana en la banda derecha. Arriba, Alex López y Willy se disputan una plaza para acompañar a Pinchi en la delantera.

Más de 300 aficionados de Madrid han sacado entrada para estar esta tarde-noche en el estadio de Almendralejo. Eso, unido a la hora del encuentro y el atractivo del rival harán que hoy, el Francisco de la Hera, vista sus mejores galas y presente una gran entrada. Almendralejo se prepara para un partido grande. Y de viejos recuerdos.