El Real Madrid y Cacho estudian demandar a Eufemiano Fuentes por sus insinuaciones de dopaje

La entrevista de Jordi Évole con Eufemiano Fuentes no ha dejado impasibles a los damnificados de sus declaraciones, empezando por el Real Madrid, que estudia demandar al médico por las sospechas de dopaje vertidas durante el programa, según avanzó 'Jugones'.

Al ser preguntado el doctor por su relación con diferentes clubs de la Liga, hubo respuestas para todo. Cuando Évole le cuestionó, por ejemplo, sobre su posible asesoramiento a los técnicos del Valencia, el galeno fue rotundo en su negación, pero al ser preguntado por lo mismo en el Real Madrid, la respuesta sembró la duda en el ambiente. Hubo un silencio largo y un tajante «no te voy a contestar a esa pregunta».

La pregunta es clara:

¿Asesoró usted al Real Madrid?



La respuesta, sacaría un 10 en algún ejercicio de acrobacia. #LoDeEufemiano pic.twitter.com/XRydQ7gfDS — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 28, 2021

Los servicios jurídicos del club blanco ya están preparando la documentación y podrían presentar la denuncia en breve. También salió mal parada la Real Sociedad, subcampeona de Liga en 2003. «No fui médico de la Real, pero les asesoré de alguna forma. Quiero creer que puse mi granito de arena en el éxito de esa temporada».

Cacho, «destrozado»

Al ser cuestionado por los éxitos de Barcelona-92, Fuentes valoró su relación con los atletas. «Fui médico de igual 15 deportistas. Los Juegos se preparan a cuatro años vista y los servicios los pagaban los atletas», declaró Eufemiano, que desveló que en dos ocasiones quedó con dos atletas, uno de ellos Fermín Cacho, oro en los 1.500 metros. «A Fermín lo vi en una cafetería y al otro en la grada. Me pedían privacidad. Mi satisfacción era hacer bien mi trabajo y cobrar por ello, pero no voy a dar nombres que no di hace 15 años cuando fui detenido».

- ¿Llevó a medallistas de Barcelona 92?

- Sí

- ¿Fermín Cacho, 1500?

- *Audio on* 👇#LoDeEufemiano pic.twitter.com/5sWOQx6jjC — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 28, 2021

Al preguntarle Évole si le ayudó a lograr su éxito dejó abierta la sombra del dopaje: «Si te digo que no me acuerdo no me lo vas a creer, pero blanco y en botella». Cacho se mostró este lunes «destrozado» por las acusaciones y se reunirá con sus abogados para decidir «más pronto que tarde» si demanda al médico canario.