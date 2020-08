Los rebrotes provocan dudas sobre el futuro del fútbol no profesional

Es la pregunta que la mayor parte de los profesionales del fútbol no profesional y sus aficionados se hacen en voz más o menos baja durante las últimas semanas: ¿habrá competición la próxima temporada debido a los rebrotes del covid-19? Sin pronunciarse directamente, la Federación Española de Fútbol (RFEF), organizadora junto a sus delegaciones de todas las ligas que no sean Primera y Segunda División, realizó este viernes un inquietante anuncio: el próximo lunes reunirá a los presidentes de las federaciones autonómicas para «informar de la situación» y decidir «en cuanto al cómo y al cuándo podrán iniciarse las competiciones no profesionales». Iusport.com llega a asegurar que existe el planteamiento de no arrancar hasta enero.

A nivel global, los mensajes están siendo de prudencia y de remitir a lo que decidan las autoridades sanitarias.

De hecho, se llega a afirmar que «de común acuerdo con las federaciones deportivas españolas de deportes de equipo convocados por el Comité Olímpico Español y al amparo de las últimas decisiones de las federaciones internacionales como la UEFA y la FIFA, entiende que, ante la evolución de la situación pandémica de las últimas semanas y especialmente de los últimos días en el conjunto del país, resulta imprescindible una reflexión conjunta sobre la procedencia de iniciar la nueva temporada deportiva con unas garantías sanitarias y jurídicas suficientes para todos los deportistas, clubes y federaciones, dado que en estos momentos las condiciones han cambiado en relación con lo previsto en las semanas anteriores».

Es decir, que a la_RFEF, que, pese a las informaciones de que sus principales ligas masculinas (Segunda B_y Tercera) arrancarían entre finales de septiembre y principios de octubre, le empiezan a surgir las dudas. Es evidente que temor a que se pueda producir un aluvión de casos de coronavirus con el fútbol ejerciendo como vehículo transmisor.

«Se ha convocado una reunión de los presidentes de las federaciones autonómicas para el próximo lunes donde se informará de la situación y se adoptarán las decisiones pertinentes en cuanto al cómo y al cuándo podrán iniciarse las competiciones oficiales no profesionales», continúa la federación nacional, que adelanta que «actuará de común acuerdo y en la misma línea que el conjunto de las federaciones españolas de deportes de equipo y bajo el amparo y las directrices que nos remitan las autoridades competentes para poder garantizar la salud de todos los deportistas que participen en las competiciones oficiales de ámbito estatal con un modelo homogéneo y válido jurídicamente para todos por igual».

Y es que se están estudiando varias fórmulas y supuestos que puedan darse desde hace tiempo, empezando por sistemas de competición con menos jornadas para poder empezar más tarde. También se debe articular un método para decidir campeones, ascensos y descensos si las ligas se ven obligadas a interrumpirse. El lunes se intentará empezar a ver la luz con un problema que preocupa.