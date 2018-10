Los Red Sox se consagran campeones de la Serie Mundial

Cinco años tuvieron que esperar los Red Sox de Boston para volver a gritar campeón. Este domingo consiguieron su cuarto título en 15 años tras vencer a los Dodgers 4 a 1 en la Serie Mundial, en Los Ángeles. La victoria por 5 a 1 ante Dodgers de Los Ángeles en el quinto partido fue la frutilla del postre para cerrar un año inolvidable, con una histórica cifra de 108 victorias en la fase regular.

Dos jonrones ('homeruns') de Steve Pearce en el partido final, una de las figuras de los 'Medias Rojas', para que indudablemente fuera nombrado MVP de la Serie Mundial. Pearce llegó a los Red Sox en junio de este año, proveniente de los Toronto Blue Jays. "Es un sueño hecho realidad. La mejor sensación de mi vida", expresó una vez finalizado el encuentro.

Pero no hay que olvidarse de David Price, estrella de la franquicia de Boston no solo en la serie final, sino también durante toda la temporada, siendo también líder del equipo. "Es por esto que vine aquí. Es lo que imaginé. Estoy feliz de que pudimos hacerlo", aseguró Price.

