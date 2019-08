Regresa el fútbol al renovado teatro de los sueños azulgranas

Almendralejo vuelve a desempolvar del armario su traje de gala para recibir esta noche de nuevo al fútbol profesional. 75 días después del último envite de la pasada temporada ante el Mallorca, el Francisco de la Hera volverá a rugir para ver al Extremadura otro año más en Segunda División. El estreno como local del cuadro azulgrana llega en una segunda jornada en la que recibe al Fuenlabrada (21.00 horas), un lobo con piel de cordero que ya arañó fuerte al Elche, al que ganó el pasado fin de semana 0-2 en su histórico debut en Segunda. No es de fiarse de nada ni de nadie este Extremadura de Manuel, que sigue hambriento de más fútbol de elite.

Hoy, el atractivo no sólo estará dentro del verde, renovado para la ocasión, sino también fuera del mismo. El estadio Francisco de la Hera se ha puesto más guapo que nunca para los aficionados del Extremadura. Asientos renovados, pintura interior nueva, vallas de color azul, la llegada del VAR, nuevo sistema de megafonía y mayores comodidades tanto para los socios como para los profesionales de la prensa. Todo un abanico de mejora que deleta las intenciones del club de querer asentarse en esta Segunda División.

Pero para los de Manuel, lo más importante esta noche, será tratar de sacar los tres puntos ante el Fuenlabrada. El Extremadura tiene a casi toda su plantilla disponible para la cita, a excepción de Airam Cabrera, que sigue lesionado, y de Rafa Mujica, que firmó ayer y todavía no se vestirá de corto. Además, Josema podría quedarse fuera de la convocatoria por molestias en la rodilla.

La lista de convocados no se conocerá hasta hora y media antes del envite. Manuel no ha dado pistas sobre el once, pero dejó entrever en sala de prensa que podría repetir el mismo con el que iniciara la competición en Lugo. Portería y defensa rindió a gran nivel, mientras que en la medular podría seguir manteniendo la confianza en Lomotey. Posiblemente, la única duda será ver si decide darle la titularidad a Alex López o prefiere seguir manteniendo a Willy como referencia ofensiva.

Estrenará nuevo césped el Extremadura, un terreno de juego que ha sido renovado en tiempo récord y que todavía no estará al cien por cien.

Pese a ser finales de verano todavía, se espera una gran entrada esta noche en el Francisco de la Hera. La fiebre por el Extremadura ha hecho a muchos cambiar de planes, adelantar el fin de vacaciones o modificar los turnos de guardia. Todo por ver a un Extremadura que sigue levantando pasiones y que vuelve a eregirse como bandera del fútbol regional. Hoy se abre de nuevo el telón. Bienvenidos a LaLiga.