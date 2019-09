Rendirse nunca fue una opción

Las ha visto pasar de mil colores el Extremadura en sus últimos cuatro años de historia. Buenas, malas, buenísimas y malísimas. Cada una en su momento y sus connotaciones, pero en todas ha estado prohibida la palabra rendición. Tal vez, ese carácter de luchador y persistente le ha llevado a volar más lejos que nadie en esta región. Y, ahora, que la cuesta se ha vuelto a empinar hacia arriba, no va a arrojar la toalla. El Extremadura juega esta tarde en el municipal de Santo Domingo de Alcorcón (18.00 horas) con la única idea de volver a ganar. Siete veces lo ha intentado este año y el premio del triunfo le da la espalda. Lo ha merecido en muchos partidos, pero esto es cuestión de ganarlo, no de merecerlo. Y ahí quiere centrarse ahora el cuadro azulgrana.

Ganar. Como sea, pero ganar es el objetivo y la casi obsesión del Extremadura para esta tarde. Ganar para autoconvencerse de que estaba en el camino correcto en estos últimos siete partidos y que sólo la falta de acierto le había privado de los resultados merecidos. Ganar para respirar en la tabla, que no ahoga, pero intoxica verse tan abajo desde el principio. Y ganar para darle una alegría a una afición que vive en ascuas, incrédula por no ver un triunfo y expectante de saber si su equipo está o no a la altura de la competición.

«Vamos al asalto del castillo de la victoria», dijo ayer Manuel Mosquera en rueda de prensa. El técnico del Extremadura tiene claro que la victoria está cada vez más cerca: «estamos respaldados por nuestra gente y nuestro trabajo. Eso, claro está, no nos garantiza ganar, pero sí una alta competitividad. Veo fortaleza mental en mis jugadores».

La expedición del Extremadura partió ayer rumbo a Madrid con 18 jugadores en convocatoria. Fuera de la convocatoria se ha quedado Lomotey, que está lesionado, más Josema, Rueda, Cristian, Mujica y Valverde, todos por decisión técnica. La única novedad en la lista con respecto al último encuentro es la entrada de Sergio Gil por Cristian.

INCERTIDUMBRE / Manuel no se aventuró a dar un posible once en la previa del encuentro, pero sí dijo que «necesitamos que los cambios durante el partido sean más importante y nos den más. Aquí no hay ni titulares ni suplentes. Todos tienen tiempo para jugar a tope y demostrar cosas». No se esperan muchos cambios en el equipo azulgrana para esta tarde. Alex Díez cuenta con opciones de volver a la titularidad en el lateral derecho, mientras que también hay opciones para Pinchi por Pastrana.

Alcorcón es una plaza de último buen recuerdo para el Extremadura. En el último partido jugado en Santo Domingo hace unos meses, el Extremadura ganó 0-1 con un gol de Zarfino en un partido que le dio medio billete de permanencia.

También, claro está, hay un precedente negativo con la derrota cosechada en Copa del Rey el pasado año por 1-0.

Más de 300 aficionados del Extremadura se dejarán notar esta tarde en las gradas del Santo Domingo. Hay dos autocares que han partido esta mañana desde Almendralejo. Unos 200 se han desplazado desde tierras extremeñas, mientras que el resto acudirá desde diferentes puntos de Madrid. Nadie se rinde. Esto es solo para valientes.