Resistencia sin compensación final

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Tenemos una. plantilla de 7 jugadoras. Julia esta lesionada desde el día de su fichaje . Domuzin es muy joven e inexperta, ayer fallo lo indecible, y Maria Romero no acaba de dar el salto, apenas tiene minutos. Si de estas 7 tenemos a una Carter irregular, a la Pívot que NO tiene hechuras, y FoRASté que todavía no ha acabado de arrancar.........