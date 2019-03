La reválida de Campillo

Jorge Campillo se acerca a su primera victoria en el circuito profesional, la siente, la huele, pero se le sigue resistiendo. El golfista cacereño ha firmado dos segundos puestos consecutivos en el Open de Omán y en el Qatar Master y la semana próxima viaja a Malasia para disputar el Maybank Championship, un torneo en el que el año pasado también se quedó a las puertas de la victoria.

«Un poco de acierto en los momentos más decisivos y algo de paciencia», responde cuando se le pregunta qué le falta para conseguir ese primer entorchado en el Circuito Europeo. Pero no desespera: «Me llevo sintiendo cerca de la victoria hace ya tiempo, pero no termina de llegar. Es solo cuestión de tiempo».

No es la primera vez que acaba segundo en un torneo. Son ya varias desde que se estrenara en esa posición en el 2012 (Avantha Masters), pero sí es la primera que firma dos seguidas. «Es difícil saber si estoy en mi mejor momento; estoy jugando bien al golf, pero llevo ya unos años así. No sabría qué decir», dice el cacereño. En su historial también hay un par de hoyos en uno. Uno lo logró en Italia en el 2012 (y le reportó un coche). Otro lo consiguió en Turquía en el 2016, un torneo donde al final acabó en el puesto 17.

Los segundos puestos en Omán y Qatar le han vuelto a meter entre los cien mejores del ranking mundial (92), posiciones que pisó por primera vez en 2018, cuando llegó a situarse en el 70 después de meterse en el top ten en siete torneos y conseguir uno de sus objetivos, disputar un ‘major’ (torneo grande). Estuvo en dos, el 147 Open Championship (el Abierto Británico) y el 100 PGA Championship. Es su mejor año en el Circuito Europeo, en el que compite desde el 2012.

«Parece que fue ayer cuando llegué al Circuito Europeo, pero han pasado ya 8 años. He mejorado mucho y debo seguir mejorando si quiero ser competitivo en los torneos grandes». Porque ese es, junto al deseo de conseguir su primera victoria, el próximo objetivo del cacereño. El año pasado no rindió como debía en los ‘major’ y no lo oculta. «En el Open Británico fallé el corte, aunque con un juego decente. Sin embargo, el PGA fue un desastre. Este año quiero hacer un papel bueno en los grandes que juegue». Serán al menos dos, cuenta.

Si en el ranking mundial está en el puesto 92, en la Race to Dubai, el del European Tour, ocupa el 23, donde es el segundo mejor español, solo por detrás de una leyenda como Sergio García (13).

Antes de tomarse unos días de descanso, lo que no será hasta Semana Santa, cuando vuelva a Cáceres, Campillo tiene por delante Malasia e India para conseguir el objetivo y seguir escalando en la clasificación. Una vida frenética que desde hace muchos años le lleva de un lugar a otro sin apenas descanso ni tiempo para ver por dónde pasa. A finales de enero ‘presumía’ en Twitter de haber visitado, «por fin», la Mezquita de Abu Dabi, ciudad en la que ha competido los últimos ocho años. «Te acostumbras, aunque a veces se hace pesado”, dice sobre tanto viaje. «Pero no me puedo quejar, me encanta jugar al golf».