La revelación de la Liga ante una de las revelaciones de la Copa

Nuevo duelo de altura en el Nuevo Vivero. La revelación de la liga durante muchas jornadas, el Granada de Diego Martínez que llegó a ser líder en la décima jornada de esta temporada en Primera División, ante una de las revelaciones de la Copa del Rey, el Badajoz de Mehdi Nafti. Será en los octavos de final, el miércoles 29 a las 21.00 horas. El equipo granadino viene de eliminar al Hospitalet (2-3), al Tamaraceite (0-1) y, el pasado miércoles, al Badalona en la prórroga (1-3).

Los blanquinegros presenciaron ayer el sorteo en la sala de prensa del Nuevo Vivero y entre caras de felicidad y cansancio, el más contento de todos era Pablo Vázquez. El central se medirá a sus excompañeros. Militó en la campaña anterior en el Granada en Segunda División.

«Somos superiores a ellos en ganas y en ilusión», declara el jugador valenciano, para añadir que «es un placer jugar contra un equipo de Primera División y este formato de la Copa te permite medirte a rivales superiores. El fútbol te permite equipararte a un equipo de Primera porque cuando compites y le pones ganas, ya se vio cómo le ganamos con solvencia al Éibar».

Preguntado por si es una decepción no enfrentarse al Barça o al Real Madrid, el defensa explica que «hay equipos más importantes que te pueden tocar, pero estoy contento. Quería el Granada, tengo pasado allí, amigos y será un placer volver a encontrarme en el campo, porque tengo bonitos recuerdos, son un gran equipo, muy consolidado, y están haciendo una temporada excelente en Primera siendo un recién ascendido».

Lo ha celebrado «porque soy así de impulsivo. Me ha salido así y la ilusión de la Copa, de que podemos ganar, de que el equipo demostró que compite ante un club dos categorías superior y el equipo que tenía mis derechos el año pasado. El Granada es la revelación, pero no es sorprendente porque hizo una temporada increíble en Segunda, ha mantenido todo el bloque, que es la clave cuando vienes de la categoría de plata. Ha hecho fichajes de entidad y en el fútbol no hay casualidades, sino que están haciendo las cosas de manera excelente».

Pablo Vázquez dice que «claro que imaginamos llegar a cuartos y pondremos todo para pasar. Es lo bonito de la Copa, en un campo de fútbol igualas a cualquier equipo. Saldremos a ganar, a competir y a seguir haciendo disfrutar a la gente».

NAFTI, CONTENTO / El técnico del Badajoz, Mehdi Nafti, aseguró que está «muy contento, otro equipo de Primera, otra fiesta para nosotros y, sobre todo, para nuestra afición, que tendrá el placer de vivir otra noche de ensueño, espero».

Nafti no analizará a su rival copero hasta el domingo por la tarde tras el encuentro ante el Cádiz B, de nuevo en Badajoz. «Ni idea... Es otra categoría, es otra liga, demasiado tenemos con nuestro trabajo y vemos la Primera División como un aficionado más», dijo cuestionado sobre los nazarís.

Finalmente, Mehdi Nafti dijo que «es un premio para nosotros. Hay un dicho en francés que dice que el apetito viene comiendo. Después de eliminar a Las Palmas y al Eibar tenemos ganas de seguir probándonos contra equipos muy grandes. Será una fiesta sí o sí el siguiente miércoles».