Reyes: «Estoy para jugar lo que me pidan, nunca miro la edad»

José Antonio Reyes ya piensa sólo en fútbol y en azulgrana. Una vez resuelta toda su documentación y tramitado el tránsfer para que pueda debutar en Elche, el utrerano compareció ayer ante los medios para confesar sus sensaciones de cara a su primer partido con el Extremadura: «tengo ganas de jugar. Estas dos semanas me han venido muy bien y ahora hay que pensar en el partido y olvidarse de todo lo demás».

Aunque la historia ha tenido final feliz, Reyes confiesa que «tenía miedo de que esta situación sin tránsfer pudiera prolongarse más de lo debido en el tiempo». No obstante, el sevillano afirma que estaba tranquilo porque conocía muy bien su situación contractual con su club chino de procedencia: «quería disfrutar del fútbol en España».

Sobre si se ve para jugar los 90 minutos en cada partido, Reyes fue tajante: «yo estoy para jugar lo que el míster me pida. La edad no importa, no miro la edad», recordando que en Córdoba el pasado año jugó muchos encuentros los 90 minutos. Tampoco quiso debatir mucho sobre su posible posición en el campo, aunque dejó claro que su opción es moverse libremente por la zona de la mediapunta.

Hay muchas expectativas depositadas en que Reyes pueda liderar la reacción del Extremadura, aunque el andaluz avisa: «aquí no hay salvadores. Los salvadores somos todos: cuerpo técnico, jugadores y afición. Yo vengo a aportar lo máximo y dar lo mejor de mí».

El atacante azulgrana también tiene claro que el Extremadura debe ser «un equipo agresivo en el campo, que trate de atacar como nos pide el entrenador. Hay momentos para todo, pero debemos atacar».

Reyes sabe de la importancia de jugar el sábado ante un rival directo y, como muchos de sus compañeros, considera que ganar en Elche podría suponer un punto de inflexión y una inyección de moral muy importante.

El que no podrá jugar de momento en el Extremadura es Pedro Chirivella. La Federación Española ha denegado el primer recurso emitido por el club y el Extremadura medita ahora si presentar recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) para lograr una resolución cautelar y que el medio centro valenciano pueda debutar en Segunda División.