Ricardo Durán: «En Islandia me han hecho una oferta para volver en marzo»

A principios de agosto Ricardo Durán (Mérida, 1989) se embarcó en una insólita aventura, pero tal y como se comprometió, ha regresado al Arroyo después de su periplo de cuatro meses con el IF Vestri de la Segunda División de Islandia. Y lo ha hecho listo para el inicio liguero, donde no descarta que su equipo pueda dar alguna sorpresa. Lo puede permitir el nuevo formato, dice. De momento, este fin de semana toda descanso. Cosas de los grupos impares.

--¿Qué tal ha sido su experiencia?

--Conocer otro país, otra cultura, otra forma de vivir y otro fútbol… todo suma como experiencia y también te sirve para valorar lo que tenemos aquí.

--¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de la vida en Islandia?

--La forma de ser, la tranquilidad, allí no hay estrés, y sobre todo la sensación de seguridad. No hay delincuencia y la gente deja las puertas de casa abiertas o las llaves del coche puestas, porque no hay robos. Aunque en invierno es un poco triste por las pocas horas de sol.

--¿Qué diferencias ha encontrado en el fútbol islandés respecto al español?

--Es más físico, de ida y vuelta, sin descansos, tipo fútbol inglés. Al principio me costó porque yo llevaba mucho tiempo parado, aunque he jugado todos los partidos. El tema táctico y el manejo de las pausas y los tiempos de los partidos están menos trabajados que aquí.

--¿Le han pedido que vuelva el próximo año?

--Me han permitido regresar antes de acabar ya que no nos jugábamos nada, y sí, me han hecho una oferta para regresar en marzo. Ya sería la temporada entera y hay que valorar muchas cosas, porque habría que trasladar a la familia y hablar con el Arroyo para ver en qué situación estamos. Hay que respetar los compromisos y el Arroyo es el club al que me debo ahora.

--¿Está listo para jugar?

--Me he perdido la pretemporada, pero traigo un ritmo competitivo que no tienen los compañeros que llevan muchos meses sin competir. La mitad del grupo es el mismo que la temporada pasada y los conozco bien. El que descansemos en la primera jornada me va a servir para tener unos días de adaptación y para recuperar un tobillo que traigo un poco tocado. [Miguel Ángel] Ávila me preguntó que si tenía contactos en la Federación para que nos hubiera tocado descansar el primer partido.

--¿Cómo ve el equipo que tiene el Arroyo para esta temporada?

--Hemos tenido salidas importantes, pero los fichajes son gente joven y de calidad. Seremos un equipo muy competitivo y por el formato de liga tenemos una oportunidad para dar la sorpresa porque creo que va a estar muy abierto.

--¿Qué sería dar la sorpresa?

--Quedar entre los tres primeros.

--Pero las quinielas no ponen al Arroyo entre los favoritos, ¿eso no es ponerse una presión innecesaria?

--Todo el mundo quiere ir de tapado, pero yo soy una persona ambiciosa. En el fútbol no hay presión, la presión está en otros trabajos. Yo creo que es una liga para intentar estar arriba. Luego el fútbol nos pondrá en nuestro sitio, pero creo que tenemos equipo para intentar estar entre los tres primeros. H