Ricardo Durán, sin oposiciones

«Es el destino». Así, con resignación, explicaba Ricardo Durán a El Periódico Extremadura. Por segundo año consecutivo, el defensa no podrá completar las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía por culpa del fútbol. El domingo la plantilla del Deportivo Don Benito se quedó en Melilla por un fallo técnico en el avión que les debía traer a la península y Ricardo Durán no pudo estar ayer en Ávila para la prueba teórica.

«Toca asimilarlo, jodido por la forma en que ha sido, pero queda pensar que es el destino y ya está, no se puede hacer nada», aseguraba el futbolista rojiblanco minutos antes de embarcar, por fin, en el avión que les traía de vuelta. Antes llamó a la sección que lleva los procesos de selección en el CNP pero le aseguraron que no se podía hacer nada en este caso. No obstante estudiará si hay alguna posibilidad de presentar algún tipo de escrito, pero cree que es muy difícil al tratarse de una oposición a nivel nacional.

Ricardo Durán no podrá culminar por tanto un proceso que lleva meses esperando y del que ya había superado las pruebas físicas. «No sólo es el dinero invertido en la academia y los kilómetros, lo que más te duele es el tiempo que inviertes y le quitas a tu familia y a tu pareja». Además el destino se vuelve a cebar con él, porque el año pasado no pudo terminar las pruebas físicas debido a un golpe que recibió en el sóleo jugando el domingo antes del examen.

El futbolista extremeño se ha puesto también en contacto con los abogados de la AFE para intentar reclamar una compensación a Iberia, la compañía con la que volaba el equipo. «Para mí no tiene compensación, pero dentro de lo que cabe es estar pagando una academia todos los meses, 180 kilómetros tres días por semana, tenía el hotel reservado en Ávila…No me van a devolver el tiempo pero al menos que me compensen», explicaba también con cierta resignación.A pesar del duro varapalo, el futbolista de Torremejía seguirá peleando por conseguir una plaza el año que viene a la vez que compagina la temporada con el Deportivo Don Benito. «Es el destino, lo mismo hay algo mejor preparado para mí».