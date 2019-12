Ricardo Úriz anuncia que se retirará del baloncesto tras jugar en Cáceres

Es una decisión que podía quizás intuirse, pero que el propio protagonista no había hecho pública hasta ahora: Ricardo Úriz se retirará a final de esta temporada, a no ser que se desdiga de lo que el miércoles publicó a través de su Twitter (@ricardouriz6). El base del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, de 39 años, escribía sobre que un aficionado que hubiese comprado su camiseta que defiende actualmente con el número 6: «Esta temporada es mi último año, y este tipo de gestos de cariño son los que me llenan como jugador... y merece la pena seguir jugando. Feliz Navidad».

Miguel García Álvarez, un seguidor de Cáceres afincado en Alicante que ha ‘vuelto a casa’ por Navidad, ha sido el involuntario artífice de la noticia. Le hacía ilusión tener una equipación verdinegra con el apellido de Úriz a la espalda

No se trata de ningún malentendido ni ninguna frase ambigua. El propio jugador, que cumplirá 40 años el 30 de julio de 2020, la corroboraba horas después por el mismo medio: «echaré de menos jugar... y mucho”»

Nacido en Pamplona, su carrera es larguísima antes de culminar en el Multiusos: ha jugado en Murcia (1997-98), Maristas Pamplona (98-99 y 99-2000), Baskonia (98-99 y 99-2000), Los Barrios (2000-01), CB Valladolid (2001-02 y 2011-12), Basket Zaragoza (2002-03), Bilbao Basket (2003-05), Gipuzkoa (2005-11 y 2016-17), Canarias (2012-15), Fuenlabrada (2015-16) y Breogán (2017-19).

En su historial destaca el hecho de haber logrado el ascenso cinco veces el ascenso a la Liga Endesa, competición en la que ha jugado un total de 357 partidos. En el conjunto que dirige Roberto Blanco está promediando 10,5 puntos y 3,1 asistencias en 20 minutos, repartiendo casi equitativamente el protagonismo en la dirección de juego con Aitor Zubizarreta. Su problema están siendo las lesiones: tras una temporada pasada en la que solo pudo disputar 12 encuentros, en esta ya se ha perdido tres por distintos motivos.