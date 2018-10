Rivera: "Podemos llevarnos la victoria ante el Getafe"

Cristian Rivera, la última incorporación del Huesca aunque ya entró en la convocatoria el pasado fin de semana para el choque contra el Sevilla FC, se ha mostrado convencido en su presentación oficial de que están en condiciones de reencontrarse con la victoria frente al Getafe el próximo domingo.

“Intentaré devolver la confianza que han depositado en mi con trabajo dando el ciento por ciento en cada entrenamiento y en cada partido. Aunque está teniendo muy buenos números, a priori el Getafe debe ser un rival directo, pero estoy seguro de que si estamos como en el Sánchez-Pizjuán podemos llevarnos la victoria el domingo”, ha dicho el mediocentro asturiano.

Rivera ha subrayado su deseo de vestir la camiseta azulgrana desde que comenzaron las negociaciones hace poco más de una semana y "en cuanto surgió la idea no dudé en venir a un equipo de Primera División. Estoy muy contento de venir a donde quería".

El gijonés ha manifestado su agradecimiento a la UD Las Palmas por la oportunidad que me dio, pero ahora espero disfrutar de muchos minutos con esta camiseta y sobre todo lograr la permanencia, que es lo que queremos todos y el objetivo común”.

"El equipo para nada se merece estar último, y menos con cinco puntos. El domingo le plantamos cara al Sevilla, todo un equipo europeo. Hay que tener más contundencia en las dos áreas, pero estamos trabajando en los errores, que ya no fueron muchos el otro día. Ahora toca ir el domingo a por los tres puntos. Lo más importantes es que el vestuario está unido como una piña y me recuerda al Eibar, y es lo que hay que tener para lograr el objetivo común", ha analizado.

Aunque ha preferido no definirse como jugador, sí que ha destacado su progresión pese a su juventud y su compromiso con su nuevo club: “He madurado mucho como futbolista y como persona en los últimos años. He jugado o entrenado de central y de pivote aunque no soy ningún killer de cara a portería", ha concluido.