Robert Moreno: "Fui egoísta, volvería a hacerlo todo igual"

Robert Moreno ha explicado que no cambiaría nada de su salida de la selección española, a pesar de que le duele la situación de distanciamiento con Luis Enrique. El actual entrenador del Mónaco ha concedido una entrevista en el programa 'El Món a RAC1' donde se ha ratificado en sus acciones que le llevaron al despido como seleccionador.

"Es cierto que fui egoísta y pensé en mi futuro porque actuar de otra manera me perjudicaría. Volvería a hacerlo todo igual", ha afirmado Moreno respecto a su salida de la selección española. El catalán dejó de ser entrenador de España el pasado mes de noviembre cuando la federación anunció que volvía Luis Enrique a los banquillos de la selección. La polémica surgió cuando el asturiano hizo saber que en septiembre comunicó que quería volver a entrenar a España pero se encontró con la negativa de Moreno , ya que él quería continuar siendo el entrenador del equipo hasta después de la Eurocopa.

Moreno ha desmentido que no se pusiera en contacto con Luis Enrique poco después de que falleciera Xana, la hija del asturiano. "Es falso, pero no voy a entrar a desmentir todo lo que se dijo", ha concluido. Sin embargo, el entrenador del Mónaco quiere que la relación con la que fuera su amigo se arregle y puedan volver a tener una buena relación.

POSIBLE RECONCILIACIÓN

Otro de los temas más controvertidos es el distanciamiento entre Moreno y Luis Enrique. "Ojalá pudiera mantener mi relación con Luis Enrique. Una de las cosas de las que me alegro es la de no haber reaccionado cuando pasó todo, porque la ira me hubiera hecho equivocarme" ha explicado Moreno. El técnico asturiano afirmó en el pasado mes de noviembre que Moreno era "desleal". La réplica del técnico de l'Hospitalet de Llobregat fue clara: afirmó que no había sido desleal en ningún momento.