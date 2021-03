Roberto Blanco, el contraste del 'miralvallino'

«Lo del ascenso del Miralvalle me ha recordado mi bonita época allí, porque fue donde empecé a entrenar». Lo dice Roberto Blanco, entrenador del Cáceres Patrimonio, indisimuladamente satisfecho tras el salto de categoría del club placentino, una vez confirmada una plaza en Liga Femenina 2 Pro. Su sentimiento es «agridulce» porque, por otro lado, ve que el descenso del Al-Qázeres desde el escalón más alto supone perder «élite en la ciudad, y eso a mí no me gusta».

Blanco estuvo el sábado muy pendiente de los dos desenlaces. «En el Miralvalle aprendí muchas cosas de los valores que tiene el baloncesto. Ahí vi a un colegio pequeñito, un club humilde, que iba creciendo y lo de ahora es una felicidad inmensa», recalca el entrenador placentino.

«Una de las primeras personas de las que me acordé fue de Julio Carrón. Hay muchas personas distintas a cuando yo estaba, pero él siempre está ahí . Cada éxito que tenga el club será suyo. Él se preocupó mucho de que el baloncesto femenino creciera en el Miralvalle y que tuviera su parte importante en Plasencia, y ahora estoy seguro que estará muy feliz», afirma blanco.

El entrenador verdinegro también dice sentirse satisfecho por el técnico, Raúl ‘Rula’ Pérez, «con el que me une una muy buena amistad y que ha sido uno de los primeros en creer en ese proyecto. Es un hombre de la casa, que quiere mucho esos colores y que está siempre al pie del cañón, incluso desde el verano tratándose de formar para lo que venía. Su esfuerzo y el de su cuerpo técnico han tenido la mayor de las recompensas». También se congratula por su padre, «que ha estado malito, pero que ha podido ver el éxito de su hijo. A los que hemos perdido al nuestro nos emociona esto».

Además, según Blanco, «como placentino y como ‘miralvallino’ y desde la distancia fue una alegría grandísima, brutal, lo seguí con gran interés y lo celebré porque siempre quiero que ese club que llevo en el corazón tenga todos los éxitos del mundo».

Mientras, Roberto Blanco dice que el sábado fue un día «agridulce porque la felicidad que supone ver al club de tus orígenes ascender, con la dificultad que conlleva, contrasta con la pena de lo del Al-Qázeres. Como extremeño, como cacereño de adopción y como deportista, es una mala noticia en lo deportivo y en lo personal. porque perdemos una categoría de élite en la ciudad y eso no es bueno. Más allá de pequeñas rivalidades, lo importante es que el nombre de Cáceres suene por toda España; a mí no me agrada que en mi ciudad perdamos deporte de élite».

En lo personal, dice Blanco, «me una buena amistad con Jacinto Carbajal. Ha sido una temporada muy difícil para ellos, con una estructura que creían que podía dar alegrías, pero los diversos problemas, en los que por supuesto no me voy a meter, les han hecho llegar a un final que nadie deseaba. Estoy seguro que volverán de nuevo y será un éxito para la ciudad, una vez más», resalta el técnico, que también siente ese paso atrás por gente con la que tiene una buena conexión, como Jesús Sánchez, director deportivo del club.