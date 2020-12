Roberto Blanco: «Es una barbaridad que desciendan cuatro, pero yo no tengo miedo»

La entrevista para hacer balance de la primera vuelta del entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, Roberto Blanco Claro (Plasencia, 27-2-1976), tiene unas connotaciones distintas a todas las anteriores por la pandemia, que ha condicionado mucho los ritmos de su equipo, ahora colista de su subgrupo de LEB Oro... con dos encuentros jugados menos que la mayoría de sus rivales. Como es habitual, el técnico no rehúye cuestión alguna.

¿El balance cambia mucho ganando o perdiendo el partido aplazado ante el Tizona?

Bastante. Cada victoria, y si encima es ante un rival para la permanencia, pues más todavía. Es cierto que cuando ese partido sea el 23 de enero vendremos tras otros dos ante rivales directos como Melilla y Ourense. La situación del equipo ese día tanto anímica como física como clasificatoria puede ser muy importante.

De momento, y a simple vista, su equipo ha ganado a quien tenía que ganar y perdido con quien tenía que perder…

El domingo por la tarde hicimos un vídeo, el más extenso de la temporada, tras perder contra Breogán. Hicimos el peor partido contra el mejor equipo. Les dije a los jugadores que si ganar a los que están cerca de nosotros y perder con los que están por encima era nuestro objetivo para salvarnos, seríamos un equipo mediocre, como pasó en Lugo en cuanto a ambición. Hay que tener la motivación exacta para competir contra todos. Si solo la tenemos contra determinados rivales, tenemos un problema.

¿Satisfecho o no?

No, como no lo está ningún jugador porque saben que pueden dar más de sí. Sí lo estoy con el trabajo diario, con el equipo que tengo, con muchas de las cosas… No tuvimos continuidad por motivos extradeportivos. Hay momentos de partidos en los que hemos debido estar más serenos, más centrados, y nos hemos equivocado. Es una crítica constructiva para todos, incluyendo el ‘staff’.

Ha tenido que afrontar dos parones por covid-19, uno ajeno y otro propio. ¿Han sido tan dañinos como puede parecer en un principio?

Sí porque tienes una planificación tanto física como táctica y eso conlleva un progresión en la competición. Jugamos una buena primera parte contra Palencia y el tercer cuarto nos lastró. Contra Valladolid también hicimos un buen partido, mejorando… y llegamos al partido ante Coruña tras 26 días sin competir. Eso cuesta mucho levantarlo. Mentalmente es difícil de afrontar, como ocurre a todos los equipos de la liga. Eso a veces te ayuda a ganar y otras a no estar en las mejores condiciones.

Todavía están muy lejos de la sinfonía que fue por momentos la temporada pasada, especialmente cuando se interrumpió la competición…

Claro, pero si analizamos los ocho primeros partidos de la pasada temporada, hay ciertas similitudes. Este es otro equipo, otros jugadores, pero sí que hemos encontrado esencias del juego que queremos. No hay que reinventarse, sino tratar de buscar los mejores aspectos de cada jugador. Se han visto pinceladas.

¿La vía de crecimiento del equipo es colectiva o individual?

Hay automatismos colectivos que necesitamos mejorar. Tenemos jugadores de un potencial ofensivo increíble y por diversos motivos no les encontramos en las mejores situaciones ni ellos se están encontrando cómodos. Ese es un trabajo del cuerpo técnico. Tenemos que conseguir que ellos entiendan que son fundamentales en nuestro juego, pero no de manera individual. No son uno ni dos: hay varios jugadores que tienen que dar un paso al frente para el juego colectivo.

Pues sus dos anotadores natos, Jeff Xavier y Devin Schmidt, están por debajo del 39% en tiros de campo… ¿se depende demasiado de la inspiración de ambos?

Les hemos dado demasiados balones en segundos iniciales de las posesiones. Es una cuestión colectiva. No se los hemos dado en los momentos adecuados. Hemos abusado da darles la responsabilidad. Ellos, como tienen mucha personalidad y con una ética de trabajo excepcional, no la eluden. Tenemos que hacer una mejor lectura de cómo y cuándo dársela. Si están teniendo una usabilidad muy alta mirando la estadística avanzada, es que no es culpa de ellos, sino de todos. Ellos van a aparecer, pero no pueden hacerlo en los primeros seis segundos de cada ataque.

Sin embargo, por dentro la apuesta por Sandi Marcius está saliendo bien. Él y Roeland Schaftenaar parecen mejorar a Arkeem Joseph y Jordy Kuiper…

Quizás haya la sensación de que les llegan pocos balones, pero no es así. Jugamos mucho para los interiores, pero es verdad que tenemos que hacer ese equilibrio clásico entre grandes y pequeños que nos está costando. Hay movimientos intermedios para que se compatibilicen ambas cosas. Es el proceso. Hemos jugado siete partidos de una liga que suele tener 34.

¿Y los bases?

Mi relación con ambos es muy fluida. Cada día hay una conversación y un intercambio de ideas. Es verdad que a Fran [Cárdenas] le está costando tener continuidad por el tema de la lesión y los parones, pero ya se van viendo cosas poco a poco. Estoy contento con el trabajo de ambos. Jorge [Sanz] está demostrando que es un gran base en esta liga. Son distintos, con formas distintas de atacar, pero la misma de defender: no dando un respiro.

Lo que también se confirma es que los jóvenes tienen que ganarse su confianza. ¿Por qué Paco del Águila y Sylvester Berg sí y Aitor Etxeguren no?

Aitor es un jugador que viene aquí a empezar a crecer, con un rol alternativo a todo lo que tenemos y que fuese ganándose sus minutos. Llegó con 17 años y lo que necesita es mucho trabajo. Es cierto que esperábamos un poquito más y que nos diese más minutos de fiabilidad en los partidos. En los entrenamientos va mejorando, entendiendo cuál es su papel, aprendiendo de Roeland y Sandi. La LEB Oro no es una liga fácil y te penaliza cada error. Es una transición importante para él.

¿Echa de menos a jugadores que no están como Luis Parejo, Ricardo Úriz y Jorge Bilbao?

Eso sería lo fácil en algunos momentos, pero me tengo que centrar en lo que tengo. Si pierdo el tiempo pensando en los que estaban y ya no están, tengo un problema porque no estaré invirtiendo toda mi capacidad como entrenador para mejorar lo que tengo. Sí que he dicho alguna vez que se echa de menos a un jugador como Luis porque es importante dentro y fuera de la pista y era un capitán excepcional, pero hay otros que tienen que ir cogiendo ese papel. ¿Ahora no hay nadie que tenga esa figura? Poco a poco alguno lo está intentando coger, cada uno con su personalidad particular. Son los jugadores que queremos tener y vamos a ir a muerte con ellos.

¿Qué le parece el cambio en las bases de competición ya iniciada la liga? Se ha conocido que el campeón del grupo por la permanencia jugará los ‘playoffs’…

Es intentar que la gente esté contenta, es un caramelito… A mí no me gusta nada el formato de competición: que solo pueda ascender uno, que haya dos grupos y cómo están montados. Lo único que me gusta es la Final Four final, pero ya está. Creo que esta temporada no va a ser el año más justo de la LEB Oro. Habrá muchos motivos para que no todo el mundo esté en las mismas condiciones.

¿Opina que, como se decía en verano, el grupo B es menos potente que el suyo, el A?

Obviamente, intento ver todos los partidos de la liga para ver cómo trabaja el resto de la gente. Las plantillas son más amplias en nuestro grupo y todo el mundo lo dice. Pero en el B hay equipos con 6 o 7 jugadores de un nivel altísimo. Al final cuesta mucho competir y nadie te lo va a poner fácil.

Descienden a LEB Plata los cuatro últimos de la segunda fase. ¿Le da miedo o respeto?

Es una barbaridad. Tengo contacto con un alto porcentaje de entrenadores de la liga, con más y menos presupuesto, y para muchos equipos ha sido muy difícil sacarlos adelante. Que en una competición de 19 el premio sea que asciende uno y bajan cuatro… Eso no hay por dónde cogerlo.

¿Es miedo a bajar entonces?

¡Ninguno! Cuando como hace dos años uno coge un equipo en descenso, está a punto de salir del equipo porque las cosas no salen bien y se juega la vida en el último partido en la pista del Canoe, ¿cómo voy a tener miedo en la jornada octava? Me ha quedado egocéntrico y no lo soy, pero es la realidad. De ahí he aprendido a no tener ese miedo. Ya he pasado por eso y lo pasé muy mal.

¿Con ocho victorias se estará en el grupo del ascenso?

Ocho o nueve, sí. Con ocho es un número importante y con nueve entramos seguro, pero son muchos partidos.

Cada vez que puede lamenta la prohibición de que haya público en los partidos de casa. ¿Cree que se está siendo injusto con los deportes que practican en los pabellones en Extremadura?

Lo que no es, es equitativo. Siempre tiene que ir por delante la bandera de la salud y la seguridad porque todos tenemos casos cercanos que nos dan mucho miedo y más en estas fechas. Pero lo que yo pienso como entrenador de baloncesto y persona de a pie es que si veo otros ámbitos de la vida a los que sí se puede asistir, no comprendo cómo en el Multiusos, donde caben 6.000 personas y se pueden adoptar todas las medidas que sea, no se puede que vengan 400 o 500. Entiendo que estará muy estudiado y muy analizado, pero no lo entiendo y así lo expreso. Todo el mundo tiene que trabajar y estratos sociales que necesitan de público, pero nosotros también. Si nosotros el día que jugamos contra el Leyma Coruña… no sé si hubiésemos ganado, pero tengo claro que el equipo hubiese sentido el calor de la gente, que ayuda mucho. Espero que pronto pueda venir porque son vitales.

¿No es justo jugar en la pista del Breogán con público y que en Cáceres no pueda haber?

Claro que no lo es. Me encanta que haya gente allí. Es una de las pistas más bonitas de la competición y la temporada pasada nos aplaudieron cuando ganamos. Pero yo lo que quiero es que haya público aquí. Está pasando lo mismo en la Euroliga: en unos sitios hay público y otros no. Pero es lo que hay, pero a partir de ahí pelearemos, como siempre.