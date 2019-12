Roberto Moreno, refuerzo de invierno para el Don Benito

El Deportivo Don Benito mueve ficha en el mercado de invierno. Roberto Moreno ya está entrenando bajo las órdenes de Juan García y se completa así una operación que ya estaba madura desde hace varias semanas. El centrocampista andaluz vuelve a las filas rojiblancas después de haber estado media temporada en la 2016-2017.

El Don Benito se refuerza así en un puesto en el que las últimas jornadas tuvieron problemas por la lesión de Manu Miquel y las sanciones de Gonzalo y Artiles. Juan García apuesta pues por un jugador de calidad, que ya dejó buenas sensaciones en su etapa anterior, a pesar de que llegó con sólo 19 años.

Roberto Moreno Bonilla, ‘Robe’, (04-12-1997, Sevilla) se formó en la cantera del Sevilla FC. Su primera experiencia en categoría Senior fue con el CMD San Juan en la 2015-2016, de ahí pasó al CD Alcalá, ambos equipos del Grupo X de Tercera División. A mitad de temporada fichó por el Don Benito. La siguiente temporada la pasó en el filial del Extremadura. Con la 2018-2019 comenzada volvió a Andalucía, a la UB Lebrijana. Esta temporada la ha comenzado en la UE Sant Juliá, de la Primera de Andorra.

Aunque el jugador ya está entrenando con Juan García su presentación oficial no está prevista hasta el próximo jueves, fecha en la que ya se pueden inscribir jugadores. De momento no se prevé mucho movimiento en el mercado de invierno en las filas rojiblancas, ni mucho menos como el año pasado. El buen rendimiento general de la plantilla y el reparto de minutos no hace prever muchas salidas o entradas, aunque no es descartable tampoco que el buen papel de algunos de sus hombres no pase desapercibido en otras plantillas con aspiraciones más altas.

La llegada de Robe completa el cupo de fichas de la primera plantilla, por lo que antes de que llegase otro futbolista debería haber una salida. Por el momento ningún jugador de los actuales ha pedido irse y tampoco se busca nada con urgencia. De haber algún cambio sería en la línea de ataque, con un hombre de banda, un rol que en la plantilla actual no hay y que en alguna fase de esta primera vuelta se ha echado en falta. De llegar este extremo, siempre sin tirar la casa por la ventana, se plantearía dar salida a algún jugador actual de la primera plantilla.

El equipo ya se está entrenando con la vista puesta a la visita del UCAM de Murcia. Gonzalo volverá a la lista.