Roberto Ortiz vivirá su tercera etapa con el Cáceres Patrimonio

Roberto Ortiz García, nacido en Miajadas hace 29 años, volverá a vestir la camiseta del Extremadura Cáceres Patrimonio de la Humanidad en la que será su tercera etapa en el club cacereño de la Superliga Masculina 2 de voleibol.

Se trata de un fichaje de 'altura', ya que Roberto Ortiz, con sus 2,04 metros, será el techo del equipo e intentará hacer valer su poderío físico en el centro de la red, tanto en la faceta de defensa como en ataque.

Ortiz fue uno de los jugadores que conformaba la plantilla en la temporada 2014-2015, cuando el equipo logró el ascenso a la Superliga. Posteriormente hizo las maletas para viajar hasta Francia donde jugó en el club de Voleibol de Avignon. Tras esta experiencia internacional, volvió de nuevo a Cáceres para jugar otra temporada más a las ordenes de Raúl Rocha. Después militó en el Club Pacense de Voleibol y posteriormente retornó a su Miajadas natal, para hacerse cargo del equipo como entrenador-jugador consiguiendo el ascenso a la Superliga 2. En su segunda temporada en Miajadas, 2019-2020, consiguió formar parte del septeto ideal de la liga, como segundo central mejor valorado de la competición.

"El único culpable de que vuelva de nuevo a defender los colores del Extremadura Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha sido el presi, que me ha ofrecido la posibilidad de poder compaginar el trabajo con seguir disfrutando con el voleibol, cosa que me costó mucho en los últimos años. Ahora vengo a dar el cien por cien y a aportar al equipo lo que me demanden desde el cuerpo técnico", dice Roberto Ortiz.

"Conozco perfectamente el club a donde vuelvo y sé que el ambiente que se respira en este vestuario es excepcional, sin duda uno de valores fundamentales de este equipo", añade.

"Con respecto a esta temporada creo que está muy condicionada por el tema del covid-19, tendremos que poner todo el cuidado que requiere esta situación y cumplir los protocolos establecidos para que todo el trabajo programado no se vea interrumpido en caso de contagios".