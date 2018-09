Roca quiere valientes

El Villanovense volvió ayer a los entrenos con la vista puesta en el partido del domingo en Marbella. Los serones tienen cuatro días para intentar pulir los detalles que les impiden estar acertados en el área rival, pero sobre todo deben recuperar el ánimo y la confianza que mostraron en las primeras jornadas y en Copa. Su entrenador quiere que los suyos pierdan «el miedo» y vayan a por los partidos.

«Parece que tenemos miedo a perder, a que tengamos una situación en contra que no podamos resolver. Creo que tenemos que quitarnos el miedo de encima», aseguraba el entrenador serón, José Manuel Roca, después del empate a cero contra el San Fernando. El técnico pide a sus futbolistas que vayan hacia adelante y que tengan la confianza de ir a por los partidos. “Si este equipo quiere ser ganador, no tiene que tener miedo con el 0-0 a ir al ataque a por rival».

Roca recuerda que en las primeras jornadas el equipo fue a por los partidos, incluso con uno menos, como contra el Badajoz, y que esa es la actitud que hay que tener siempre. «Lo hemos demostrado en muchos partidos en donde hemos ido al ataque sin pensar en qué pasaba atrás y creo que eso nos ha faltado».

Jugar sin miedo

Considera el entrenador que es un error no ir al ataque con empate, porque generalmente no se tiene nada que perder en el fútbol cuando se es valiente. Él defiende esta filosofía y prefiere asumir la responsabilidad si no se marca y te marcan. «Si luego sale la cosa mal yo soy el responsable, pero lo que quiero es que el equipo sea valiente, que no tenga miedo y no se eche atrás».

En este sentido, recuerda que él siempre va a ir a por los partidos y que nunca va a jugar a defender el resultado. «Yo nunca voy a meter al equipo atrás y a pensar que vamos para atrás y ya veremos qué pasa». Precisamente por esta idea Roca reconoce que el domingo se desesperó un poco cuando vio cómo se estaba desarrollando el partido. «Me he desesperado un poco con la actitud de reservar y de miedo a no encajar».

También recordó que el objetivo del Villanovense siempre ha sido la salvación, superar los 45 puntos, y que este año se han creado desde la pretemporada unas expectativas que quizá estén influyendo de manera negativa en algunos futbolistas. «La ansiedad juega un papel importante, pero también se han creado muchas expectativas este año porque han venido buenos jugadores y las sensaciones han sido buenas».

Esa presión la tiene que tener el cuerpo técnico y la directiva, pero no la plantilla. «Nosotros siempre hemos mantenido la mesura, pero cuando tú quieres dar un paso más en una competición tan complicada creo que los futbolistas notan esa presión».

No obstante, el entrenador defiende a sus pupilos por su entrega. “Se dejan todo, dan el máximo de lo que tienen».

El domingo a las 19:00 horas los serones tendrán la oportunidad de empezar a enmendar sus errores y seguir creciendo en la competición, un equipo al que ya se enfrentaron durante la pretemporada en casa, con victoria por 1-0. Pero en liga todo es diferente.