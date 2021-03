Roglic, tan fuerte como despiadado

Hay muchas maneras de ganar y demostrar quién es el más fuerte del pelotón... y de la París-Niza. Y, sin duda, Primoz Roglic lo es; jersey amarillo, tres victorias, casi un minuto de ventaja al frente de la tabla y solo una etapa para finalizar la primera ronda por etapas europea. Pero, ¿es necesario exponer una dosis de arrogancia para quitar el triunfo a un ciclista fugado y sin victorias profesionales en la misma línea de meta? Quizá, porque una dosis de humanidad nunca viene mal en un deporte como el ciclismo, donde conviene hacer amigos porque una caída, un golpe de viento o un pinchazo pueden truncar en un momento determinado la carrera al más fuerte de los mortales. Y, sin duda, ahora, en marzo, a las puertas de la primavera, Roglic lo es.

Salvo una sorpresa monumental, una circunstancia inesperada en la que resulta indispensable no tener excesivos enemigos en el pelotón, este domingo Roglic ganará una París-Niza que no finalizará en el tradicional marco del Paseo de los Ingleses porque la capital de la Costa Azul está demasiado azotada por el covid-19 y se ha preferido situar la meta final de la 'Carrera del Sol' a una veintena de kilómetros de distancia, en la pequeña localidad de Levens.

🏁 🇨🇭@maedergino était tout près mais c’est 🇸🇮@rogla qui remporte sa 3ème étape dans ce #ParisNice.

⏪ Revivez le dernier kilomètre.



🏁 🇨🇭@maedergino was so close but 🇸🇮@rogla claims a 3rd stage win in this #ParisNice.

⏪Relive the last kilometre. pic.twitter.com/jF4vGNJetn