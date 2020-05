Del Romero Cuerda al Amway Center

El tiempo se puede medir, un año y medio, y la distancia también, 6.880 kilómetros. Son los que hay entre Villanueva de la Serena y Orlando, en Estados Unidos. Pero lo que no se puede medir es el sentimiento por unos colores o la pasión por el equipo de tu pueblo. Antonio Hidalgo es ejemplo de lealtad hacia el verde del Villanovense. Un expatriado que desde Florida no se ha perdido ni un partido de los serones esta temporada, aunque le suponga levantarse a las seis de la mañana. Ahora vive en primera persona desde el estado del sol cómo el covid-19 lo cambia todo aquí y no tanto allí.

Cuando dejó Villanueva de la Serena quedaron atrás las visitas al antes Romero Cuerda (ahora Municipal Villanovense) y su equipo de Primera Nacional de baloncesto, el Inicia San José, en donde era de los máximos anotadores. Antonio era una máquina de enchufar en el baloncesto regional extremeño en todos los equipos que ha estado (La Coronada, CB Miajadas, Inicia...).

Un confinamiento ‘ligth’

Pero la vida le cambió cuando la empresa Alvic le contrató para trabajar como ingeniero en una de sus fábricas en Estados Unidos. Después, viaje relámpago, cambio radical y ahora comprobando en primera persona cómo se toman la pandemia allí, de una manera totalmente diferente a la de aquí: «Es todo más light que en España. Te puedes encontrar a la gente corriendo por la calle y les da igual. La cultura de por aquí es muy diferente a la que hay en España. El gobernador está diciendo que va a permitir la apertura de todo pronto», revela Antonio, quien, no obstante, prefiere ser algo más precavido y solo cumple con sus obligaciones en el trabajo: «La verdad es que estoy con bastante incertidumbre, yo voy del trabajo a casa y de casa al trabajo porque yo sigo trabajando».

Reconoce que a medida que pasan los días sí que hay gente que empieza a concienciarse algo más, a pesar incluso de que las playas reabrieron hace una semana. «En los últimos días la gente se ha concienciado un poco y hay gente con mascarilla, pero hasta hace poco la gente iba sin mascarilla haciendo todo tan campante».

Durante este año y medio que lleva en Estados Unidos su pasión por el deporte ha seguido intacta al otro lado del charco. Sigue siendo un aficionado fiel al Villanovense y hace todo lo posible por ver a su equipo o seguirlo en directo. Si no hay imágenes, pues usando la radio: «He visto varios partidos por internet, Cacereño, Plasencia, Diocesano… Excepto uno, el resto fueron al mediodía y me levanté a las seis de la mañana. Y si no se televisan los escucho por la radio. Los he seguido todos, igual que allí, pero no puedo ir al campo».

Como todo aficionado serón vive expectante lo que pueda ocurrir para terminar la temporada y espera que se tenga en cuenta que su equipo iba líder del grupo cuando todo se paralizó: «Sigo todo, Tercera y Segunda B, y la verdad es que la situación de ahora parece un circo, parece que no saben qué hacer para terminar y es una locura». En su opinión no se debería volver a competir hasta que no se acabe la pandemia. «Creo que hasta que no pase esto no se debería reanudar ninguna competición. Una pena porque el Villano estaba como un tiro, nos pilló cuando estábamos en el mejor momento».

También sin NBA

Ya no hay fútbol a distancia ni tampoco un privilegio adquirido en los últimos meses: acudir al Amway Center a ver partidos de la NBA, de los Orlando Magic, o a los de la NCAA. Su equipo ahora son los Bulls de la University South Florida, que también visten de verde. También ha visto a los Tampa Bay Buccaneers de fútbol americano. Para un amante del deporte como él ver a estos equipos ha sido uno de los mejores privilegios de estos meses. «Hay días que estamos en el trabajo y decidimos de repente ir al Amway Center porque consigues entradas por 15 o 13 dólares. Hay épocas que iba cada semana. También voy a ver partidos de la NCAA de la USF porque me lo paso de lujo, es un ambiente de película, la gente lo vive mucho y me gusta más ese ambiente de los universitarios que los de la NBA».

Aunque los comienzos en Florida fueron complicados, su adaptación ha sido rápida. Asegura estar fenomenal en el trabajo y también el hecho de conocer a su actual pareja (venezolana) le ha ayudado a adaptarse mejor a Orlando. Revela que quizá sea el estado con más similitudes a España: «Hay mucha gente latina, aquí en Orlando el 60 por ciento habla español y si vas al sur es el 90 por ciento. En mi empresa, por ejemplo, somos unos 40 y solo tres no hablan español».

De momento prefiere no mirar mucho al futuro y disfrutar de la experiencia y de la sensación de estar cumpliendo el llamado sueño americano: «Mi vida está aquí por ahora, en un principio vine para vivir la experiencia pero una vez que ya estás aquí y estás bien lo ves de otra manera, pero nunca sabes lo que puede pasar».

Sea donde sea, lo que sí tiene claro este serón es que su zamarra verde, su camiseta del Villanovense estarán siempre con él.