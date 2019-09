Rossi calienta Misano paseando con su Yamaha por Tavullia

Valentino Rossi (Yamaha), de 40 años, nueve veces campeón del mundo, icono del motociclismo mundial, el hombre que, desde hace diez años, persigue si décimo título mundial, ha podido cumplir uno de los sueños de su vida, según ha reconocido hoy en Tavullia (Italia), el pueblo donde nació y vive, a solo 14 kilómetros del circuito de Misano Marco Simoncelli, donde, a partir de mañana, se celebrará el Gran Premio de San Marino.

La ilusión del Doctor no era otra que repetir, con una moto de MotoGP, con la Yamaha M1 de gran premio, el recorrido que hacía de niño con su scooter, es decir, entrar y pasear por las calles de Tavullia con su moto de carreras. Y ese sueño, que asegura haber intentado cumplir varias veces sin lograrlo por circunstancias que no vienen al caso, lo ha podido celebrar hoy, a pocas horas de citarse con sus fans en el circuito del Adriático.

Rossi ha salido con su flamante M1 Monster-Yamaha desde la mismísima puerta del MotoRanch VR46, el rancho donde tiene instalada su academia de pilotaje y donde se entrena a diario. Al llegar a Tavullia se ha visto rodeado de cientos y cientos de vecinos y fans que le han acompañado por las calles del pueblo hasta llegar a la plaza, a pie de la iglesia, donde ha celebrado un pequeño evento y fiesta.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Pilotar por Tavullia es algo que quería hacer desde hace ya muchos años. Y, la verdad, la M1 de carreras se comporta también muy bien en las calles. Este es, verdaderamente, mi gran premio, el gran premio de casa, mi cama está a solo 14 kilómetros del circuito, así que he de hacerlo lo mejor posible pues habrá, como siempre, miles de amigos y fans ayudándome a mejorar mis resultados y, por qué no, a intentar ganar, ha señalado Rossi, que lleva desde Holanda-2017 son conocer la victoria, habiendo logrado este año solo dos segundos puestos, en Argentina y Austin (Texas, EEUU), y ocupando la sexta plaza del campeonato, ya a 134 puntos (más de cinco victorias) del campeonísimo de Cervera (Lleida).

El Doctor recordó que, en efecto, mientras paseaba por las calles pilotando su Yamaha de MotoGP ha recordado cómo no!, la imagen de siendo un niño paseando con su scooter y divirtiéndose por el pueblo. Ha sido un momento fantástico y estaba convencido de que iba a ser así. He sentido una gran emoción. Me he divertido mucho y creo que todos los vecinos, amigos y fans se lo han pasado en grande.

Lo cierto es que el paseo de Rossi ha sido el pistoletazo de salida de un gran premio en el que, dado el ambiente que se respira estos días en Misano, la flota italiana, compuesta, no solo por el Doctor, sino por Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Andrea Iannone, Franco Morbidelli y Peco Bagnaia, pretende poner en apuros al campeonísimo catalán Marc Márquez (Honda), que domina con mano firme el Mundial.