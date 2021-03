Rossi quiere ser padre antes de ganar el 10 título

El piloto italiano Valentino Rossi, la referencia, que no el mejor piloto del momento, pues lleva 58 grandes premios sin ganar (su última victoria data de Holanda-2017), lleva más diez años persiguiendo su décimo título mundial pero la llegada de Marc Márquez (el ‘Doctor’ le acusa de haberle arrebatado el cetro del 2015) le ha impedido cumplir ese sueño. Pese a todo, Rossi acaba de comentar, en una entrevista en ‘La Repubblica’, que seguirá, como poco, dos años más en MotoGP y que, junto a su prioridad de “volver a ganar” e insistir en la conquista de un décimo título, está la de ser padre cuanto antes en compañía de su actual pareja Francesca Sofia.

Rossi, de 42 años, 26 años en el Mundial de motociclismo, ganador de 115 grandes premios (eso sí, en los últimos cuatro años, sólo ha sumado seis podios), asegura que se siente “tremendamente joven”. Es más, el mito italiano afirma que “solo me siento viejo cuando debo recuperarme tras cada carrera, ahí sí que noto que no tengo ya 20 años. Y es que puede entenderse perfectamente que 42 años es una edad bellisima y, sí, insisto, no son los veintitantos de entonces, cuando no me importaba casi nada de lo que ocurría a mi alrededor”.

El regreso de Márquez



El nuevo piloto del equipo Petronas Yamaha, filial, equipo satélite de lujo de la fábrica de los diapasones (“¿no me vais a dejar tirado, verdad?”, cuenta que le dijo al jefe de Yamaha cuando le comunicó que fichaban a Fabio Quartararo), se siente “tremendamente animado” de cara a la nueva temporada que arranca, este fin de semana, en el circuito de Losail (Doha, Catar), donde ya se ha vacunado contra el Covid-19.

Respecto a la presencia de MM93 en el nuevo campeonato, Rossi está convencido de que “en cuanto vuelva, volverá a ser rapidísimo, pero no cambia mis planteamientos”. En ese sentido, Rossi cree que Márquez se va a encontrar una parrilla un poco cambiada y mucho más competitiva, es decir, “los jóvenes han aprendido mucho y, sobre todo, ya no temen a Márquez y, por tanto, no lo tendrá fácil en su reaparición. E, insisto, estoy convencido de que Márquez será veloz desde el primer día”. Sabido es que, de momento, Márquez no estará en las dos primeras carreras del año (28 de marzo y 4 de abril) en Catar.

"Vorrei un bambino"

Rossi, que en la entrevista insiste en que de haber conquistado el décimo título en el 2015 “no hubiese sido mi manera de retirarme ¡ni mucho menos!, pues hubiese seguido en activo”, está convencido de que Yamaha ha dado un paso adelante en cuanto a competitividad “pese a que seguimos con el mismo motor y eso me hace sentirme bien”. Y, además, el ‘Doctor’ se siente muy contento de su nuevo equipo “que ha demostrado su tremenda competitividad en los últimos años”.

Y, respecto a su deseo de ser padre, Rossi confiesa que ha sido algo que ha estado pensando durante los últimos años con todas las parejas que ha tenido. “He de reconocer que, a menudo, me he salvado por los pelos, pero ahora creo que he encontrado la mujer ideal para ser padre y, sí, ‘vorrei un bambino’. O dos”.