Rousaud no se retracta de sus polémicas declaraciones sobre el 'Barçagate'

Este miércoles había un acto de conciliación entre Emili Rousaud y el Barça. El club le pedía que se retractara de sus declaraciones en RAC-1 sobre el Barçagate, en las que el exvicepresidente azulgrana dijo que "si se demostrara que se ha pagado un precio por encima de mercado, lógicamente se podría decir que alguien ha metido la mano en la caja". Rousaud se ha negado a pedir disculpas, algo que el club le exigía para no proceder a ponerle una querella criminal.

"No estoy nada arrepentido de lo que hice, es una cuestión de coherencia personal, me consta que los cinco compañeros que también dimitieron, tampoco lo están. Es cierto que tal vez erré en algún momento con las formas, por lo que ruego disculpas a mis consocios, pero también lo es que se ha confundido lo que dije, con lo que dicen que dije -explica en una carta-. En ningún caso acusé a nadie, de hecho, porque lo que yo de este asunto es que se ocultó a mí y al conjunto de compañeros de Junta". Rousaud ya dijo que no se retractaba en una entrevista en EL PERIÓDICO, en la que tildaba la "sucia" la amenaza judicial.

LA JUEZA VE INDICIOS DE DELITO EN EL BARÇAGATE

La juez de instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha vuelto a prorrogar la investigación del 'Barçagate' al hallar indicios de delito, según ha desvelado el diario 'La Vanguardia'. Con esta medida, prorrogar el secreto de sumario un mes más, la juez desea evitar "cualquier riesgo de desaparición de pruebas esenciales". De esta manera la magistrada da más tiempo a los Mossos para que concluyan las pesquisas.