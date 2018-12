Ruano, del Bernabéu al Nuevo Vivero

Con nostalgia al recordar sus dos brillantes temporadas en el Badajoz y sin nada que reprochar al club. Así afronta su partido «especial» del domingo Juan Ramón Ruano, que hace una semana jugaba en el Santiago Bernabéu en Copa del Rey. Llegará al estadio Nuevo Vivero con la camiseta del líder, el Melilla y reconoce que «será una sensación extraña, pero a la vez bonita porque los momentos vividos allí han sido espectaculares, está toda mi familia. Me reencontraré con mucha gente y con un club y una afición que me lo dio todo».

Ruano ya se enfrentó al Badajoz en el Nuevo Vivero con la camiseta del Córdoba (0-0 en la temporada 05-06), «pero era distinto porque no había salido del Badajoz en una situación como la de ahora, porque no había hecho nada y no tenía repercusión. En esta segunda etapa me trataron con muchísimo cariño. Yo le di mucho al club y el club a mí, por lo que es diferente».

El autor del gol del ascenso a Segunda B en Calahorra y el de los tantos decisivos para la permanencia habla de sus dos años maravillosos en el Badajoz. «Se me ponen los pelos de punta. Llegué de ascender con el Extremadura y con el objetivo claro del ascenso. A base de mucho trabajo, sacrificio e intensidad, ascendimos. Después con un equipo repleto de jugadores que habíamos ascendido, conseguimos la salvación con un presupuesto bajo y orgulloso de lo que logramos allí».

De su exequipo, Ruano está convencido de que tiene «muy buenos jugadores» y lo dice convencido «porque sigo al Badajoz muy de cerca. Ahora con Nafti se sacó un poco la cabeza. Sabemos que la Segunda B es muy complicada y más este grupo, con muy buenos equipos. Hay algunos equipos que no están en playoff pese a tener un presupuesto grande. Yo echo de menos a la afición, a algún compañero. Me tuve que buscar la vida porque allí no me valoraron lo suficiente como a mí me hubiese gustado, pero no tengo nada que reprochar al club».

Ruano llega al Nuevo Vivero como líder con el Melilla y tras jugar en el Bernabéu ante el Madrid en la Copa, uno de sus sueños. «Lo que viví se quedará siempre en la retina, mi familia es del Madrid, mi niño también, ha sido un premio. Ya he jugado en el Camp Nou –en el 2008 ante el Barça de Messi– y en el Bernabéu. Gracias a Dios el fútbol me ha dado esa oportunidad. Ellos son muy buenos, hicimos nuestro papel que era disfrutar intentando jugar lo mejor posible pero ya sabemos que el Madrid está a otro nivel».

Y el domingo, 12, ¿qué partido espera ante el Badajoz? “SErá muy complicado, lo tengo claro». Si marca, no lo celebrará. «Por supuesto que no. Tengo especial cariño a la afición del Badajoz y por respeto a ellos no lo voy a celebrar».