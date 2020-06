Rubén Ordóñez, el desafío francés

Se le nota a la legua a Rubén Ordóñez Martín (Burguillos del Cerro, 25 de agosto de 1997) que le encanta lo que hace. Una parte de él, la de su condición de profesional de la actividad física ejerciendo como tal en un gimnasio, la tendrá que apartar al menos durante un año porque la otra, la de jugador de fútbol sala, sufrirá un cambio de rumbo tan absoluto como ilusionante que le hará sumar todos los esfuerzos en un viaje apasionante. Del Jerez Futsal, al que ha engrandecido en Segunda División B en estas dos últimas campañas, va a pasar a engrosar las filas del Nantes Metrópole, equipo de la Primera francesa.

“Solamente pensar que voy a jugar contra Ricardinho, el mejor del mundo, me hace sonreír”, dice el deportista burguillano, que va a hacer historia con su marcha a una competición del máximo nivel. “Quería probar y vivir una experiencia bonita para aprender idiomas y otras cosas. Me iba a ir a Italia, pero al final me salió esto de Francia y estoy contento”, cuenta a este diario el futbolista, que en realidad suma cinco años en este deporte, con éxitos en la AD Zafra, título regional juvenil incluido, “otro equipo que hicimos con la gente de Burguillos” y las tres últimas campañas en Jerez, en el que ha sido un referente, siempre clave, especialmente en la consecución de la Copa de Extremadura dos temporadas consecutivas. Y todo ello, con él de goleador.

Este ala dicharachero, amigo de sus amigos , solamente pone un pero a lo que le llega. “Lo peor va a ser estar lejos de mis padres y el trabajo en el gimnasio Algym, donde me han tratado estupendamente desde que entré hace año y medio, además de mi equipo, que somos una familia”, comenta. En su pueblo natal dejará a gente como Enrique y Pablo Asensio, entre otros; o ya no podrá seguir tan fácilmente a Burgui, su paisano futbolista y actualmente en el Zaragoza, “al que fuimos a ver el otro día a Almendralejo”. Tiene amigos por todas partes este tipo de don de gentes, entre ellos el jugador cacereño del Ejido Álvaro Pacheco.

“Nene, que jugaba en el Cerro, me dijo lo de una agencia de deportistas”. Ahí surgió todo, ya con representante. “El pasado año también pude ir a Italia, pero al final no se hizo”, dice este futbolista que en su día, jovencísimo aún, probó por el Inter Movistar, sin éxito. Ahora, ya en plenitud, sueña con alcanzar el clímax competitivo en un mundo tan complicado como el del fútbol sala en un equipo en el que hay varios españoles (ello le ayudará porque, dice, porque su francés es muy básico) y en el que él, con su particular ganas de triunfar, lo dará todo.