A punto de cumplir tres años en el Cacereño, Rubén Sánchez se prepara para los difíciles exámenes de enero, los futbolísticos con el club de su ciudad y los de Ingeniería de Telecomunicaciones, donde ya está en el tercer y penúltimo curso. «No dejo nada en segundo plano, intento llevar las dos cosas igual de bien», dice este central de 23 años que ven en sí mismo un jugador mucho más curtido que el que llegó al conjunto verde en enero del 2018. «La Tercera te hace aprender rápido, se coge mucha experiencia, te enseña a ganarte la vida a base de pelear, porque no todo es calidad, hay que saber competir».

Con pasado en el Diocesano, el rival del CPC este domingo, Rubén estuvo tres temporadas en la cantera del Valladolid antes de volver a su ciudad. Y aunque el camino no ha sido fácil («a nivel personal me podría haber ido mejor»), se confiesa «bastante contento». «Estoy en el equipo que quiero, en la ciudad que quiero».

Aunque no juega todo lo que querría, asegura con rotundidad que se siente importante en la plantilla e incluso en algunos partidos ha lucido el brazalete de capitán. Empezó la temporada con problemas físicos y eso le ha perjudicado a la hora de hacerse con un puesto en el once inicial. «Los compañeros lo están haciendo muy bien y así es más difícil entrar». Pero nada le borra la sonrisa. «Estoy contento», insiste, «cuando he entrado creo que lo he hecho bien».



Centrado en el Dioce

Además de en los apuntes, Rubén solo piensa estos días en el Diocesano, rival de los verdes este domingo. «Es un partido clave». Pero matiza que no hay que ir con una presión excesiva. «Yo sigo viendo al Cacereño como favorito en este partido; si hacemos las cosas bien y estamos centrados, podemos ganar». Y hacerlo será clave para alcanzar el primer objetivo del CPC, campeonar en el sugbrupo 2 de la Tercera extremeña.

No cree que haya problemas para jugar ese partido y aunque la preocupación por los tres compañeros que han dado positivo en covid-19 es mucha, la ausencia de síntomas les transmite mucha tranquilidad. «Pronto volverán a entrenar con nosotros y estarán al cien por cien». Tampoco ha afectado al grado de concentración de la plantilla («es algo que sabíamos que podía pasar, ya les ha sucedido a otros clubs»), por lo que cree que el domingo se podrá ver un gran partido.

Y grande, perfecto, deberá ser el del Cacereño para doblegar al único equipo de la Tercera extremeña que aún no ha perdido alguno y que tiene a su favor un gran margen que le da tranquilidad. Todo lo contrario le sucede al CPC, ya que su margen de error, apunta Rubén, es mínimo. «Ya hemos fallado en tres de los diez partidos jugados y lo importante es no errar más. Creo que será así y seremos campeones».

Con el Dioce en mente, Rubén vuelve a los apuntes. El próximo curso espera estar en cuarto de Ingeniería de Telecomunicaciones mientras juega en Segunda B con el Cacereño.

El derbi

Mientras tanto, de no mediar nuevas medidas restrictivas en cuanto a espectáclos deportivos en la comunidad autónoma extremeña, el partido del próximo domingo (12.00 horas, Manuel Sánchez Delgado) entre el Diocesano y el Cacereño se disputará con la única presencia como público de aquellos que tengan carnet de simpatizante del cuadro colegial. Así, en principio, se ha previsto en los locales, que esperan continuar con su racha degrandes resultados con un triunfo ante el decano del fútbol extremeño ante un equipo que llega también en muy buena línea.

En el Diocesano hay un caso de covid-19, según ha sabido este diario, por tres en el CPC, aunque en el caso de los rojillos el futbolista en cuestión no había participado en los entrenamientos de los últimos días y su participación en el choque estaba ya previamente descartada.

En el Cacereño esperan que al menos dos de sus tres positivos puedan disputar el encuentro, considerado clave para sus intereses de cara al ascenso a Segunda División B, el objetivo que se ha puesto como prioridad, especialmente este año.

El encuentro se podrá ver por Sentir Cáceres TV, aunque aún no está decidido bajo qué fórmula:si en directo o en diferido. En las próximas horas se tomará una decisión al respecto.

Se espera que, al menos, se pueda ver un buen espectáculo en cualquiera de sus circunstancias, según han apuntado desde los dos clubs, que además son los dos primeros en la clasificación del sugrupo 2 del grupo XIV de la Tercera División.

Las relaciones entre las dos entidades pasan por un muy buen momento, según han apuntado a este diario miembros de las dos entidades.