Rubén Tanco, el inquieto campeón

«Me gusta mucho Cáceres». Rubén Tanco Vadillo (Badajoz, 3 de septiembre de 1989) degusta un café cerca de la tienda GR-100 donde se tiene que realizar el estudio biomecánico programado por su entrenador, Adrián González, «que después me prepara las bicicletas para que todo funcione perfectamente». El ciclista extremeño, que acumuló un nada despreciable botín de cuatro medallas en el último Campeonato de España Adaptado, en la localidad madrileña de Galapagar, dice estar sorprendido aún de su éxito. «No me lo esperaba, no; en la pista fue increíble, con 25 ciclistas ahí», insiste.

Tanco viaja a Cáceres con asiduidad, y no solamente para tomar contacto directo con su entrenador, que reside en la ciudad, sino para gestionar su temporada en otros ámbitos fundamentales de su día a día para que los resultados lleguen para un deportista de élite.

«Luego subiré a La Montaña, a partir de la una de la tarde; estaré por aquí durante el día», cuenta el laureado deportista extremeño, un tipo extraordinariamente inquieto y, sobre todo, agradecido. En un rato tiene que ir a la cacereñísima Óptica Karma, donde se ejecuta un acuerdo para lucir sus gafas de competición. «La visión es importantísima», recalca.

No para y bromea y gesticula como un niño con zapatos nuevos, la misma satisfacción que muestra cuando es el protagonista de las charlas que ofrece «a mis niños» de la fundación.

El pacense , que este año cambia la marca Mérida por BH «con todo el agradecimiento del mundo para la primera, que me ha tratado de lujo», tiene múltiples proyectos relacionados con su trayectoria, aunque su mayor apoyo sigue siendo la Fundación CB, «con la que soy un trabajador más, teniendo un sueldo», e Iberdoex.

«He estado por aquí un par de años seguidos y conseguido podio europeo», recalca sobre sus positivas experiencias competitivas entre Cáceres y Casar de Cáceres en citas continentales. Y todo, en el contexto de una trayectoria que esta temporada tendrá otra novedad: entrenará y correrá con un equipo extremeño, el Tany Nature de los no menos competitivos hermanos Cidoncha, «como si estuviera cedido» por el Fundación CB Integra Team.

Se trata de una experiencia nueva, «con personas sin discapacidad, para que la gente lo entienda», e ilusionante para él «porque voy a trabajar para el líder de ese equipo y esto me va a servir muchísimo para mis competiciones de adaptado. Esto me motiva muchísimo porque son gente muy competitiva».