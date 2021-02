Rubén Valverde, el único lateral puro en el Mérida

El Mérida se presentará este miércoles (17.00 horas) en el partido aplazado en su día en Villarrobledo con un único lateral puro, Rubén Valverde, que además es el último futbolista fichado en el mercado de invierno, tras la baja de un Emilio Cubo que pasará por el quirófano, y habiendo estado menos de una semana a las órdenes del entrenador romano, Dani Mori. «No me puedo parar a quejarme, es lo que tenemos y hay que intentar ganar con lo que tengamos», reconoce el técnico romano, quien no podrá contar para la cita con los lesionados Héctor Camps, Felipe Alfonso y Dani García.

A pesar de que el rival es el colista, Mori entiende que «hay que ser humildes y pensar que el Villarrobledo es un equipo muy difícil que transita bien, ataca bien por los costados, que es donde tenemos las bajas, y domina bien la estrategia», en definitiva, «cada partido es complicadísimo», dice.

El propio entrenador reconoce que ha buscado alternativas en los laterales «porque la semana que nos íbamos a enfrentar con ellos no íbamos a contar con Héctor ni con Emilio», incluso llegándose a plantear la opción de cambiar el dibujo utilizando una línea de tres centrales, aunque «no es con lo que estoy más a gusto, prefiero línea de cuatro, pero hay que buscar lo que creemos que será lo mejor». Lo que tiene claro el técnico es que «ninguno ha jugado en esa posición, pero hay que trabajar para que lo hagan ahí y lo hagan bien. Tu trabajo es ser futbolista y jugar donde te diga el míster».

Ante esta tesitura se puede dar la circunstancia de que Rubén Valverde debute finalmente en el partido. Precisamente su nuevo entrenador dice de su pupilo que «lo conozco de haberme enfrentado a él. Toma buenas decisiones, es inteligente y tiene buena salida de balón. Donde ha estado ha dado rendimiento. No voy a mirar el DNI ni la trayectoria, voy a valorar lo que vea en el día a día y lo que quiero es que responda como esperamos de él», analiza un Dani Mori que espera lograr los tres puntos donde el Don Benito ya lo hizo el pasado domingo.